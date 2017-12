© Francisco Velasquez

Por cuestiones de la vida ayer me quedé en un sitio para pernoctar en Caracas. Soy llanero, de Acarigua y vine a Caracas a realizar varias gestiones colectivas y personales, también a recrearme un poco. Si, Caracas para mí es un escape, disfruto esta ciudad, me gusta caminar sus calles, bailar su salsa, ver sus lindas mujer es, sus aromas, su cadencia al caminar, disfrutar ese frio sabrosón, y un camarada de la vida, de esos con los que uno cuenta, de esos que creen en uno, de esos que son comunistas de acción y convicción y no por propaganda, me consiguió un sitio para dormir, un sitio con una ubicación que permite ver desde un piso 19 , varias partes de caracas, y me permitió conocer a 2 camaradas y compartir con ellos sobre los sueños de un mundo mejor.Allí pude leer la historia de Grisáceo Gómez en Acarigua, del libro "En Campañia de Chávez" de la creadora y combatiente por el socialismo Carola Chávez, a quien he admirado y leído durante varios años, no tenía conciencia de la existencia de este anecdotario de Carola, con el prólogo de otro creador Roberto Malaver.Cuando vi el título del libro en la noche antes de dormir, me dije, en la madrugada cuando me despierte, lo voy a leer; y así fue, busqué la historia que yo presencié aquel 24 de junio de 2012.Carola te quiero contar mi experiencia vivida aquel glorioso día.Yo vivo como a un kilómetro de donde se hizo el acto y recuerdo que nos reunimos las (os) camaradas del barrio, los del consejo comunal, UBCH, misiones, con nuestras franelas rojas, con nuestras banderas, con nuestra alegría, con nuestros sueños, marchamos hacia la avenida circunvalación sur, gritando consignas, echando broma, riéndonos, alegres muy pero muy felices porque íbamos a encontrarnos y a ver a nuestro líder, a nuestro comandante, a nuestro presi como tu amorosamente le dices, a nuestro Chávez.Llegamos, y por allí vi a grisáceo Gómez, estaba de espaldas, lo fui a ver, estaba amargado de ver tanta alegría junta, de ver tanto pobre junto, de ver tanta "esperanza convertida en certeza" como tu escribiste, lo traté de contagiar de nuestra alegría, de nuestro amor patrio, lo invité a bailar con el pueblo, a reírse, a soñar bonito, pero con su ceño fruncido, sus brazos cruzados y su mirada baja me dijo que no, que todo lo que yo le decía era mentira.Me fui, me aparte de ese odio y fui a esperar a mi amigo, mi camarada, mi hermano, mi panita, mi padre político, mi comandante Chávez, como casi siempre hacia, me ubique donde comenzaba la concentración, pues desde allí comenzaba el a caminar, de repente una tarima, creo que del ministerio de la mujer , lanza un montón de papelillos y colocan la música patriota y anuncian que Chávez comenzó a caminar, corro hacia atrás, pues salió más atrás de lo que pensé, una cuadra más arriba, pues comenzó desde la av.54 de la muni (como le decimos los de la zona sur) mejor dicho, del Barrio la Municipalidad y de allí se incorporó a la Sur (avenida circunvalación Sur), bueno lo veo con su traje blanquiazul, tirando besos, saludando, alzando el puño izquierdo, cruzando sus brazos, dando abrazos, comenzó la locura Chávez, todos queriendo estar cerca de él, todos empujándose, para estar lo más cerca posible para tratar de tocarlo, de que él lo vea, de tratar de que agarre con su mano la carta que le hizo más temprano, en su casita o en su ranchito, con una necesidad que sabe que él le va a solucionar, al lado izquierdo estaban Karla Magliocco, la campeona, Maripily, la camarada de mil batallas, del lado derecho estaba Wilmar Castro Soteldo, el Comandante, Gobernador de Portuguesa y uno de los comandantes de la Revolución Bolivariana, dicho por el mismo Chávez, también te vi a ti Carola, no te pongas celosa, soy de los que ve el todo y el detalle, bueno comencé a correr al lado de él, lo miraba, alzaba mi puño izquierdo lo golpeaba con la mano derecha y avanzaba, luego corría para adelantarme, y verlo otra vez, así estuve un rato.En ese ínterin vi a una señora con una niña en brazos que la gente estaba tropezando, saque todas mis fuerzas físicas agarre a la niña, la protegí, lloraba a sollozos , asustada, comencé a gritar que había una niña, y junto a la señora la saque del tumulto, y luego seguí corriendo alegre, contento, con fuerza si con la fuerza poderosa que nos transmitía el comandante, lo disfrute bastante, me paraba, lo veía y volvía a correr, hasta que como faltando una cuadra para llegar a la tarima, no pude avanzar más, no había espacio, había un bloque duro de pueblo, que quería ver y oír mas de cerca, allí paré mi marcha, me coloque a un lado, dije a llorar de alegría; sí, llore de alegría, no me da pena decirlo, así como en este rato que llevo escribiendo estas líneas, se me han aflorado varias lagrimas recordando ese día, recordando a mi Chávez.Se montó en la tarima, bailó, cantó y nosotros bailamos y cantamos junto a él, escuché su discurso, como siempre nos enseñó de historia de Bolívar, nos contó de sus sueños, de sus ideas y allí estábamos miles aprendiendo, a pesar del calor, del sol que hizo ese día, allí estábamos con nuestras franelas rojas, con nuestras banderas tricolores, con nuestra conciencia, escuchándolo o viéndolo, nos contó de la necesidad de la unidad, de porque había que salir a votar aquel histórico 7 de octubre.Chávez sabía que contaba con nosotros, que le garantizábamos la victoria perfecta, éramos y seguimos siendo el estado más Chavista del planeta, como lo dijo el Cmdte.Castro Soteldo una vez, por eso escribí en un artículo anterior en apoyo al actual gobernador de Portuguesa, Rafael Calles, que él está impregnado en las sabanas de Portuguesa, en los esteros; vi a Grisáceo irse "Arrastrando sus pies y mascullando" amargado de ver tanto amor y tanta alegría junta "Hasta la victoria siempre dijo Chávez y nosotros dijimos al unísono Viviremos y Venceremos".Gracias Carola, por permitirme disfrutar tus creaciones y ocurrencias, tu sarcasmo, tu amor por la vida, por la revolución y por Chávez, espero me puedas regalar un ragalar uno de tus "En Campañia de Chávez" con una dedicatoria, aun no lo he conseguido para comprarlo.¡cuenta conmigo, ¡Un abrazo! SEGUIREMOS VENCIENDO!Edgar Gómez@EdgarGuevarista

