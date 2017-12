© Francisco Velásquez PDVSA

No soy pesimista, pero no se me hace fácil creer que 2018 será un año de prosperidad, bonanza y felicidad para los venezolanos, como se anuncia. Lo que vivimos al cierre de 2017 hace prever un año de dificultades, de confrontación y de momentos muy duros. Sin embargo, sigo creyendo que con trabajo, mucho trabajo, ideas y escuchando al pueblo podemos salir del atolladero.Cada uno debe poner su granito de arena. En ese sentido y para no quedarnos en la lloradera intentamos aportar con estas siete (7) ideas. Exponemos sólo las ideas porque ellas, por sí solas, dejan en claro que problema intentan resolver. Que la sabiduría del pueblo y sus dirigentes digan si tienen valor o no. 1. Retiro de la Guardia Nacional de la frontera y reemplazo de la misma por el Ejército. En cada puesto fronterizo el contingente militar debe ser reemplazado cada 30 días por soldados y oficiales de diferentes regiones del país (que no se conozcan entre si) y varios deben ser agentes de inteligencia infiltrados con la misión de detectar corrupción y contrabando 2.Cierre de la frontera con Colombia por dos años (sin derecho a revisión de la medida durante ese lapso) 3.Emisión de un decreto autorizando la confiscación de todo negocio donde se especule y la sesión del mismo a los empleados 4.Cambio del bolívar por el yuan por 10 años para evitar la manipulación que de nuestra moneda hace dolar today.El respaldo debería ser el que se está utilizando para el PETRO. 5. Impulsar la estrategia de llamar a inversionistas para realizar trabajos destinados a incrementar la producción de crudo, gas, productos refinados, derivados del hierro, productos petroquímicos y pagar con una parte de la producción incremental.De esa manera no es necesario que el país desembolse recursos 6. Impulsar ya la creación de la Gran Empresa Agrícola Nacional (una empresa similar a PDVSA pero operando en 5 millones de hectáreas).Los socios serían los dueños de la tierra, una empresa internacional con capital y tecnología y el Estado venezolano.Se debería, para la creación y el fortalecimiento, invertir en esta empresa un dólar por cada barril de petroleo producido.7. Cambiar la ley que establece que toda empresa mixta debe tener mayoría del Estado. Se puede tener 49% y una acción dorada (derecho a veto) y de esa manera hacerla más ágil y menos dependiente de la decisiones de algunos políticos corruptos.

