"Todas las medidas emprendidas en nombre del "rescate de la economía" se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres": Zygmunt BaumanLa economía venezolana no puede estar solamente en manos de economistas.Una crisis financiera es una crisis de sobreendeudamiento. Puede originarse en las familias, empresas o gobierno. Estalla cuando no pueden pagar sus deudas. En Estados Unidos explotó en 2008 y en Europa en 2010.En el primer caso fueron las familias y el sistema financiero, y en el segundo, los gobiernos.Hasta ahora siguen endeudados y, por eso, sus economías no se recuperan. Como son el principal mercado de China , este último país "pierde" compradores y produce menos. América Latina "siente el golpe", pues China es el principal comprador de sus materias primas. Por eso se desacelera.Hagamos una analogía con una familia. Si en un mes gasta por encima de sus ingresos, es porque usó sus ahorros o se endeudó. Pero si se terminan sus ahorros y mantiene el mismo nivel de gasto, entonces solo le quedará pedir más préstamos y llegará un momento en que los bancos no querrán prestarle, por su alto nivel de deuda en comparación con sus ingresos.Entonces, al no poder pagar, la familia entrará en una "crisis financiera". A partir de ese momento, la solución será gastar menos ("ajustarse") y lentamente irá pagando lo que debe (1)."El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente" : John Maynard KeynesSe solicitó a un prestigioso asesor financiero que explicara esta crisis de una forma sencilla, para que la gente de a pie entienda sus causas.Éste fue su relato (2):1 Euro = 7,7912 Yuanes chinos = 1,19426 Dólares americanos (28-12-2017)Un señor se dirigió a una aldea donde nunca había estado antes y ofreció a sus habitantes 100 euros por cada burro que le vendieran.Buena parte de la población le vendió sus animales.Al día siguiente volvió y ofreció mejor precio, 150 euros por cada burrito, y otro tanto de la población vendió los suyos.Y a continuación ofreció 300 euros y el resto de la gente vendió los últimos burros.Al ver que no había más animales, ofreció 500 euros por cada burrito, dando a entender que los compraría a la semana siguiente, y se marchó.Al día siguiente mandó a su ayudante con los burros que compró a la misma aldea para que ofreciera los burros a 400 euros cada uno.Ante la posible ganancia a la semana siguiente, todos los aldeanos compraron sus burros a 400 euros, y quien no tenía el dinero lo pidió prestado.De hecho, compraron todos los burros de la comarca.Como era de esperar, este ayudante desapareció, igual que el señor, y nunca más aparecieron.Resultado:La aldea quedó llena de burros y endeudados.Hasta aquí lo que contó el asesor.Veamos lo que pasó después:Los que habían pedido prestado, al no vender los burros, no pudieron pagar el préstamo.Quienes habían prestado dinero se quejaron al municipio diciendo que si no cobraban, se arruinarían ellos; entonces no podrían seguir prestando y se arruinaría todo el pueblo.Para que los prestamistas no se arruinaran, el Alcalde, en vez de dar dinero a la gente del pueblo para pagar las deudas, se lo dio a los propios prestamistas.Pero estos, ya cobrada gran parte del dinero, sin embargo, no perdonaron las deudas a los del pueblo, que siguió igual de endeudado.El Alcalde dilapidó el presupuesto del Municipio, el cual quedó también endeudado.Entonces pide dinero a otros municipios; pero estos le dicen que no pueden ayudarle porque, como está en la ruina, no podrán cobrar después lo que le presten.El resultado:Los listos del principio, forrados.Los prestamistas, con sus ganancias resueltas y un montón de gente a la que seguirán cobrando lo que les prestaron más los intereses, incluso adueñándose de los ya devaluados burros con los que nunca llegarán a cubrir toda la deuda.Mucha gente arruinada y sin burro para toda la vida. El Municipio igualmente arruinado.Resultado ¿ final?:para solucionar todo esto y salvar a todo el pueblo, el Municipio bajó el sueldo a sus funcionarios.Referencias:1.- https://peru21.pe/opinion/carlos-parodi-crisis-financiera-2351512.- http://www.aulalibre.es/spip.php?article207

