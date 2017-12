© Francisco Velasquez

De mi observación1.-Observo en [email protected] colegas de la Página web de Aporrea.org, en el momento actual, dedicados a sus críticas duras contra el gobierno del presidente Maduro y el funcionariado en general; y respeto esas manifestaciones. En lo personal las apoyo.2.-Los temas son los perniles, ingredientes para las hallacas, licores, Clap, juguetes, gasolina, gas, aceite para motores, tickes, transporte público, etc., etc., que ocurren en estos días navideños; algunos son ofrecimientos del presidente Maduro . Voy a recordar una frase famosa del inolvidable Joselo (QEPD), y dedicada al gobierno: ¿Por qué engañan?3.-El asunto de los perniles es demostración patente que el gobierno "no da pie con bola".Los elementos de este caso son harto conocidos y no necesito reiterarlos. ¡Ya es suficiente!De aportar soluciones1.-Observo al leer, que con la crítica no hay el acompañamiento o propuesta de soluciones, y eso no contribuye para nada a ayudar a la población; todo lo contrario, empeora la situación que estamos viviendo, "más leña al fuego".Se supone que si hacemos una crítica es por que también tenemos una solución, o al menos una respuesta, es lo lógico; entonces por qué nos quedamos "engatillados" con ella.De la situación, que es muy delicada1.-También ya se observa la desesperación de la gente, y pienso por los indicios: focos que se producen en sectores populares y/o humildes en todo el país; que bajo esas condiciones podría producirse un desencadenamiento popular a nivel nacional durante el primer trimestre del año 2018.Simplemente porque es imposible que un ser humano, aguante por tanto tiempo las calamidades que estamos padeciendo, y que he denominado hipercrisis integral.De lo que debemos evitar1.-La pérdida de vidas útiles, saqueos, desolación; la ruina total para el país y sus habitantes.Después serían años para "tratar" de recuperar la nación; o sea, una etapa peor aún…De mi propuesta1.-Como VENEZOLANO, pretendo promover en un humilde trabajo publicado con la colaboración de Aporrea.org, que consiste en constituir una Junta de Transición (JT) (o gobierno transitorio), el nombre es lo de menos, lo importante serían sus funciones.Ver enlace: https://www.aporrea.org/actualidad/a257091.html2.-Debo agregar que en trabajos anteriores con la misma propuesta, he considerado también la selección del Profesor, Dr.Claudio Fermín, para presidir la JT; como una segunda opción, que demuestra la amplitud de mi proposición.3.-Entonces, invito a [email protected] colegas Aporreadores y Aporreadoras para que hagan sus propuestas o mejoren la que he hecho…Ya saben del objetivo.Siendo la esperanza lo último que se pierde: Feliz Año 2018.

