Estábamos hablando, mi esposa y yo, sobre las razones por las que algunas parejas son sanas y duraderas, mientras que otras son malsanas, llenas de peleas, gritos, e insultos, y no duran mucho tiempo. En el caso nuestro, mi esposa y yo nos conocemos desde hace más de 40 años --- ella iba a ser monja y yo cura y así nos conocimos --- y estamos juntos desde hace más de 25 años. Fuimos amigos muy cercanos antes de unirnos, y teníamos las mismas filosofías de vida, pero por encima de eso también nos entendíamos, y nos entendemos claramente, y por supuesto la atracción física está allí.Bueno, en mi estimación, y en base a mi vasta experiencia como evaluador de personas en los ámbitos de investigación de fraude corporativo, espionaje industrial, y reestructuración de empresas, me he dado cuenta que, aparte de la atracción física, lo cual en la mayoría de los casos es la primera cosa que atrae a dos personas, existen tres principales factores que determinan el éxito o fracaso de una pareja.1- LOS VALORES Para que una pareja sea exitosa, las dos personas deben estar sobre la misma onda en términos de los valores humanos.Por ejemplo, yo no podría vivir ni compartir con una pareja que fuera una funcionaria corrupta trabajando por ejemplo por las aduanas de los puertos de Venezuela , ni tampoco pudiera empatarme con una mujer que es sumisa al hombre.Una monja no podría tener una exitosa relación de pareja a largo plazo con un jefe de mafia, ni un hombre honesto y trabajador con una mujer que solo quiere aparentar.En general, cuando las diferencias en los valores humanos de cada quien son demasiados diferentes, es 100% seguro que la pareja fracasará en algún momento.No se puede construir nada sólido ni a largo plazo con diferencias marcadas en los valores humanos. LA CAPACIDAD INTELECTUAL La capacidad intelectual es --- en mi experiencia y entendimiento --- la capacidad de procesar información de manera lógica y de poder hacer las deducciones correspondientes de manera razonable y efectiva.Es algo neurobiológico, es decir, uno nace con esa cierta capacidad. Uno no puede aprender a ser más inteligente, uno solo puede aprender cómo utilizar esa capacidad de manera más eficiente y efectiva.Por ejemplo, la mayoría de nosotros somos capaces de deducir que si uno miente, entonces en algún momento alguien nos pillará en alguna mentira, lo cual es razonable deducir, ¿verdad? Pero alguien con un relativamente bajo nivel de capacidad intelectual posiblemente deducirá algo completamente diferente y no tan razonable, algo como: Ya que tanta gente miente, entonces yo voy a mentir cuando vaya a la entrevista para un trabajo de técnico en electricidad y les diré que tengo un doctorado en ingeniería eléctrica, o algo así, es decir, el método (no intencional) neurobiológico de procesar la información no es igual a la manera en la cual la mayoría --- con relativamente buena capacidad intelectual --- procesa la información.Ahora, digamos que uno quisiera medir los niveles de capacidad intelectual de la población en general, uno podría dividirlo de la siguiente manera, y dividirlo aproximadamente en los siguientes porcentajes: 1- excepcional (5% de la población) 2- sobre el promedio (20% de la población) 3- promedio (50% de la población) 4- por debajo del promedio (20% de la población) 5- bajo (5% de la población) Aunque estas cifras en mi estimación no son muy precisas, les da una idea de lo que quiero decir.En una pareja, si las dos personas se encuentran en dos grupos diferentes, por ejemplo, una es del grupo 1 mientras que la otra persona es del grupo 4, es 100% seguro que esa pareja no durará mucho tiempo ya que la persona del grupo 4 no es capaz neurobiológicamente de entender la misma cosa que entiende la persona del grupo 1, mientras que la persona del grupo 1 siempre se frustrará porque no encuentra la manera de que su pareja entienda lo que quiere decir.¿Ven lo que quiero decir? LA EXPERIENCIA DE VIDA Ahora, hay otro factor que a menudo influye bastante sobre el éxito o fracaso de una pareja, pero que puede ser a veces resuelto en pareja si las dos personas se encuentran en aproximadamente los mismos niveles de capacidad intelectual y de valores humanos, y eso es la experiencia de vida.Esta experiencia de vida, la cual puede incluir la crianza, su cultura, el conocimiento adquirido, las experiencias de vida traumáticas, la facilidad o dificultad en las cuales uno se encuentra en el momento, o por ejemplo si uno nace en una cuna de oro mientras que la otra persona nace en un rancho de zinc, etc.Estas cosas, quisiéramos o no, influyen de alguna manera porque en general, no estamos solos en esta vida, tenemos familiares, padres, sobrinos, amigos en los círculos sociales correspondientes, etc., es más los deseos de cada quien también son reflejados en las acciones, o en el vivir y la experiencia de uno.Por ejemplo, en el caso mío, mi meta en la vida desde joven, aparte de ser un misionero con el fin de ayudar a los más necesitados del planeta, era de ver el mundo, lo cual implicaba el no tener posesiones y el viajar de manera casi continua durante casi toda mi vida --- por eso me fui de la casa de manera definitiva a los 15 años de edad --- y esa existencia influyó muchísimo en cualquier posibilidad de tener una pareja fija "normal." Pero en el caso de mi esposa y yo, estamos en la misma onda intelectualmente y en términos de nuestros valores humanos, y misiones, y por eso hemos podido fácilmente adaptar nuestra pareja a la realidad de cada uno, y de nuestras misiones --- las cuales se parecen aunque sean diferentes --- entonces aun si los dos viajamos mucho, y vivimos en muy pequeños espacios alquilados hasta ahora, siempre pudimos coordinar nuestro precioso tiempo juntos de manera satisfactoria, interesante, y lleno de humor, amor, y cariño.CONCLUSION Les he descrito todo esto porque esta mañana, al leer las noticias donde Colombia y Portugal niegan que el gobierno de Venezuela haya intentado transportar esos supuestamente miles de perniles (cochino, chancho, puerco asado) debidamente pagado hacia Venezuela para Navidad … y mientras que en otras noticias Maduro les echa la culpa a ellos porque supuestamente nunca llegaron los perniles … me hice la pregunta: ¿A quienes les creo? ¿A Maduro o a los gobiernos de Colombia o Portugal? Bueno, hablando con mi esposa esta mañana sobre el éxito y fracaso de las parejas, me di cuenta de una cosa que está directamente relacionada --- o indirectamente tal vez --- con esta cuestión del pernil y si sí o no Maduro miente.Me di cuenta que Maduro y su esposa están casados desde hace un montón de años, y aparentemente de manera exitosa, entonces es altamente probable que Maduro y su esposa están en la misma onda intelectual y en la misma onda con respecto a los valores humanos, ¿verdad? En términos de sus experiencias de vida también están más o menos en el mismo nivel ya que los dos han pasado gran parte de sus vidas ejerciendo dentro del ámbito de la política.Entonces, si esto es verdad, esto posiblemente significa que con respecto al hecho de que unos sobrinos de su esposa hayan sido condenados a más de 15 años de prisión en EEUU por asuntos del narcotráfico, entonces Maduro , estando en la misma onda con sus esposa sobre los valores humanos, debe ser una persona que tolera tal tipo de comportamiento delincuencial, lo que para mi implica que Maduro tolera la mentira (ya sabemos que Maduro miente de todas maneras), lo cual me reconfirma otra vez que Maduro probablemente mienta con respecto al pernil.Entonces … ¿A quienes les voy a creer? Ciertamente no a Maduro

