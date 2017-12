/ El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (Reuters) El indultado ex presidente peruano Alberto Fujimori permanecerá unos días más hospitalizado en una clínica por problemas gástricos, informó este viernes su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga." La Junta médica ordenó una endoscopía digestiva y se encontraron tres cambios importantes que están ligados a los problemas estomacales que viene pasando ", dijo el médico a la prensa en la puerta de la clínica.Indicó que ya se iniciaron los tratamientos y que se espera que en los próximos días el mandatario pueda superar este problema .Fujimori " está consciente de lo que le viene pasando desde el punto de vista de salud. Es evidente que colabora para su pronta recuperación ", señaló Aguinaga, tras descartar que el ex presidente (1990-2000) padezca de úlcera.Fujimori con su hijo Kenji en la clínica de Lima en la que se encuentra internado "No hay una fecha de alta. No hay visitas por el momento porque queremos que esté tranquilo, porque este constante tránsito de gente lo complicó un poco", señaló.Fujimori, de 79 años, sufrió el sábado pasado una crisis de hipotensión y una arritmia y debió ser trasladado al hospital desde la prisión, donde cumplía una pena de 25 años por delitos de corrupción y lesa humanidad durante su régimen.El presidente Pedro Pablo Kuczynski lo había indultado el domingo, cuando ya estaba hospitalizado.La decisión profundizó la polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, en la que Perú está sumida hace más de dos décadas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi