La Armada Argentina difundió a través de Twitter un nuevo comunicado oficial para detallar cómo continúa la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido hace 45 días en el océano Atlántico Sur.Aunque mantenían los rastrillajes y operativos para dar con el buque, no hay nuevos contactos (formas detectadas en el fondo del océano). La búsqueda se lleva a cabo con tres naves: el destructor ARA Sarandí , el aviso ARA Islas Malvinas (que lleva a bordo el vehículo ruso Panther Plus, que se puede operar remotamente para explorar las profundidades) y el buque oceanográfico Yantar de la Federación Rusa, que explora un área al sur del centro de la zona de búsqueda.Sobre la situación meteorológica actual, detallan que esperan vientos de 17 a 21 nudos desde el Noroeste, en disminución por la noche, con olas de 1,5 metros.Mirá también Submarino ARA San Juan: el esfuerzo de la esposa de un tripulante para que su hijo no "pierda" la Navidad Además, explicaron que "el transporte ARA San Blas zarpó hoy de la Base Naval Puerto Belgrano" para reabastecer al destructur ARA Sarandí y "permitir el esfuerzo en el tiempo continuando con la búsqueda de manera ininterrumpida".Ayer, 22 familiares de algunos de los 44 tripulantes iban en el submarino desaparecido se reunieron con el Subjefe de la Armada y el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento en el centro donde coordinan la búsqueda, en Puerto Belgrano.Mirá también Submarino ARA San Juan: por el mal tiempo no pueden verificar tres nuevos indicios Según aseguran desde la Armada, se los "interiorizó sobre el criterio de definición de la zona de búsqueda y las diferentes áreas de barrido asignadas a todos los buques en los últimos 45 días ininterrumpidos".Esta semana, el suboficial Segundo Arjona, hermano de uno de los tripulantes desparecidos, viajó desde la base Naval Mar del Plata hasta la zona de búsqueda para presenciar los operativos de búsqueda.