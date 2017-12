/ Los padres de la menor asesinada. La presunta violación y posterior asesinato de una niña de 10 años, al parecer por su propio hermano de 15, en el departamento de Putumayo (sur) ha causado conmoción en Colombia luego de que el padre encontrara el cuerpo de la menor, desnudo y con signos de maltrato, cerca de su casa.Samuel Romero , padre de los dos menores, aseguró hoy que halló en la madrugada del 23 de diciembre a su hija Karen Sofía "muerta, desnuda, toda aporreada" en una zona rural del municipio de Puerto Leguízamo después de que su hermano Alexander supuestamente la hubiera arrastrado en un caballo y asesinado."Yo la encontré", afirmó Romero a Caracol Radio, y agregó que con las personas que lo ayudaron a buscarla llevaron el cadáver a una comisaría de Policía y luego hallaron a Alexander, a quien entregaron a las autoridades.Según el padre de los dos, Alexander confesó a quienes lo detuvieron que él había asesinado a su hermana." Él mismo lo confesó, que le había pegado el tiro, amarrado de los pies y la había arrastrado (…) Todas las personas quedaron 'admirados' de verlo muy tranquilo, como si no tuviera culpa de nada, ayer nos vio y le dio fue risa ", detalló.Romero manifestó que el día que ocurrieron los sucesos todo parecía normal en su casa, "como cualquier familia, sin disgustos de ninguna especie" y estuvieron hasta tarde viendo televisión antes de irse a dormir.Todas las personas quedaron 'admirados' de verlo muy tranquilo, como si no tuviera culpa de nada, ayer nos vio y le dio fue risa Sobre la relación que tenían los hermanos, dijo que Alexander peleaba y jugaba "por ratos" con Karen Sofía y que era brusco.El padre de los menores manifestó también que si su hijo tuvo valor "para pegarle un tiro, 'garrotearla (apalearla)' y arrastrarla en un caballo" también pudo abusar sexualmente de ella.Incluso recordó que el joven una vez amenazó con que los iba a asesinar a todos, refiriéndose a sus tres hermanas, su hermano de 18 meses, su madre y su padre, a quien le dijo que lo "iba a matar dormido".A pesar de todo, afirmó que va a estar "pendiente de algo que necesite".La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( ICBF ), entidad responsable del cuidado de la infancia, Karen Abudinen , aseguró que esperan que al asesino le "caiga todo el peso de la ley" y lamentó que se presente un caso de este tipo "por negligencia" y una "situación muy compleja al interior de la familia"."A causa de todo esto tenemos este caso tan doloroso, tan aberrante y tan indignante como el del hermanito que desafortunadamente no solo es abuso sino también la muerte de una niña", señaló.Con información de EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi