/ (Getty) Si quiere cumplir con las reglas del 'Fair Play financiero' de la UEFA, el París Saint Germain debe vender jugadores en el mercado de enero, que comienza el lunes . Entre los tantos nombres que podrían abandonar el club francés suenan insistentemente dos argentinos, Javier Pastore y Ángel Di María.Las cuentas no son sencillas para los dirigentes del PSG después de su inversión récord de la pretemporada , con 400 millones de euros gastados para contratar a dos superestrellas como Neymar y Kylian Mbappé.Sin embargo, los jugadores que podrían ingresar altas cantidades y que el París Saint Germain estaría dispuesto a perder no son muchos. En el ataque, además de Javier Pastore (28 años), fichado en 2011 por 42 millones de euros y Ángel Di María (29 años), fichado en 2015 por 63 millones de euros, aparece Lucas Moura (24 años, 40 millones de euros).Con pocos minutos en la primera parte de la temporada, los argentinos aparecen en la 'pole position' de posibles salidas en la reapertura del mercado. Ambos quieren jugar más frecuentemente, pensando en el Mundial de Rusia 2018.En cuanto al brasileño Lucas, ha sido únicamente titular una vez en 19 jornadas de esta Ligue 1.(Getty) Otra salida posible del PSG es la del segundo portero, Kevin Trapp . Suplente de Alphonse Areola, Trapp está viviendo una "situación complicada" , como admite él mismo.El arquero alemán querría asegurar su lugar en la lista de la 'Mannschaft' para el Mundial y sabe que para ello necesita minutos de juego. "Si aparece una oportunidad, Kevin abandonará París" , afirmó su agente hace unos días.(Getty) En cuanto a Hatem Ben Arfa , que no jugó esta temporada , su suerte no ha cambiado. El atacante reclama el pago de su salario íntegro, hasta el final de su contrato en junio de 2018, antes de hablar de un eventual traspaso, según Le Parisien .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi