La luchadora de MMA, Ekaterina Vandaryeva , es toda una celebridad en su Bielorrusia natal después de ser condecorada como "La Reina del Muay Thai". Además de sus grandes actuaciones arriba del escenario, también se destaca por su belleza única.La aguerrida peleadora, quien abandonó la competencia para dedicarse exclusivamente a ser madre, fue tres veces campeona del mundo en la disciplina tailandesa , país en el cual obtuvo un reconocimiento por su gran desempeño en esa arte marcial en particular."Me empecé a interesar en las artes marciales para defenderme de los constantes abusos que se cometen contra las mujer es" , aseguró la oriunda de Staryya Darohi en una de sus entrevistas. "La Barbie del Muay Thai" , como la apodan en su país por su gran parecido físico con la famosa muñeca de juguete, pisó por primera vez un escenario de lucha a los 16 años, en 2007, con el equipo "Kick Fighter Gym". Amante de los deportes también jugó al voley, tuvo su paso por el atletismo y se graduó en la escuela de coreografía.Sus mayores logros dentro de la disciplina asiática llegaron dos años más tarde . En el campeonato mundial de IFMA (Federación Internacional de Muay Thai, por sus siglas en inglés) obtuvo la medalla de oro en 2009 y 2010, además de ser campeona de Europa.Su paso por el kickboxing también fue positivo ya que logró convertirse en campeona mundial de WKN en 2010 y 2011 . Antes de dedicarse exclusivamente a su maternidad, su historial contaba con 58 victorias, 16 por nocauts , en sus 65 peleas disputadas.7,5 месяцев беременности и 1,5 месяца посÐ"е родов. На посÐ"еднем месяце уже не фотографироваÐ"ась, ибо живот быÐ" настоÐ"ько огромный, что боюсь не вÐ"ез бы в кадр😠Ð'сегда нравиÐ"ось смотреть на такие фотографии☺️🌸#кудадеваютсяживоты#дваводномðŸ'•A post shared by Екатерина Ð'андарьева (@ekaterinavandarieva) on Oct 4, 2017 at 4:22am PDTЗа 7 недеÐ"ь материнства я научиÐ"ась краситься за 3 минуты, а не за 30. Ð"умаю, два Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð°ÐºÐ¾Ð²Ñ‹Ñ Ð³Ð"аза у меня будет не скоро😂А ещё есть Ñ Ð¾Ð"одную еду, да ещё и руками)))Ð"Ð"авное, чтоб остывший чай не успеÐ" покрыться пыÐ"ьюðŸ˜"А ведь когда-то с Ñ‚Ð°ÐºÐ¸Ñ Ñ€Ð°ÑÑÐºÐ°Ð·Ð¾Ð² я смеяÐ"ась и не вериÐ"а, что все именно так☺️#мамыонитакие❤️😉🤗🤗🙏ðŸ'‹ðŸ˜œðŸ¼#уÐ"ыбка_сыночка_важнее_всегоðŸ'™A post shared by Екатерина Ð'андарьева (@ekaterinavandarieva) on Sep 16, 2017 at 7:45am PDTA post shared by Екатерина Ð'андарьева (@ekaterinavandarieva) on Aug 7, 2016 at 12:32pm PDTPhoto by @adamsovvitaly #boxing👊#mylife🥊#worldchampion✌️ðŸ'"ðŸ'A post shared by Екатерина Ð'андарьева (@ekaterinavandarieva) on Mar 7, 2017 at 3:28am PST