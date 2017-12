/ La Policía de Wichita, Kansas, recibió el llamado el jueves a la noche. "Mi padre estaba peleando con mi madre, así que le disparé en la cabeza. No está respirando" , dijo un joven a la operadora.El presunto asesino agregó que estaba apuntándoles con una pistola a su madre y a su hermana , y que había rociado de gasolina toda la casa. "Puede que ahora mismo la prenda fuego" , afirmó.Inmediatamente, un equipo SWAT rodeó la casa en la que el denunciante decía encontrarse . Cuando los agentes anunciaron su presencia a través de un megáfono, Andrew Finch, de 28 años, abrió la puerta y salió .El oficial que estaba al mando le ordenó que levantara lentamente los brazos. Sin comprender qué es lo que estaba ocurriendo, hizo un movimiento de manos que inquietó a un policía. Sospechando que podría intentar sacar un arma, le disparó .Finch fue trasladado a un hospital, donde murió pocos minutos después de haber llegado . Estaba desarmado, no le había hecho nada a sus padres y, por supuesto, tampoco había llamado a nadie.En una conferencia de prensa, el jefe de la policía local, Troy Livingston, contó que había sido un caso de "swatting" . Esta peligrosa práctica consiste en reportar al 911 un incidente de fantasía, pero que parezca lo suficientemente grave como para que la fuerza despliegue un equipo SWAT en la casa de la persona a la que se le quiere realizar esta particular broma."A causa de las acciones de un bromista, tenemos una víctima inocente" , confesó Livingston. Lo que no dijo es que el oficial que disparó actuó con imprudencia, ya que un llamado telefónico no alcanza para asumir que está frente a una persona armada y peligrosa. El agente fue suspendido preventivamente, mientras avanza la pesquisa.Por el momento, no se sabe quién es el bromista . Algunos medios informaron que Finch había estado jugando al "Call of Duty" online con otro gamer , con el que habría tenido una discusión. Según esta versión, ése podría haber sido el responsable de la llamada. No obstante, la Policía no se manifestó sobre la veracidad de esta pista, y se limitó a decir que siguen investigando.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi