La intensa ola de calor que afecta la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires provocó cortes eléctricos y 24.383 usuarios permanecían hasta las 15.30 sin electricidad , informó hace instantes el Ente Nacional de Regulación de Energía (Enre).Mirá también La metáfora de la luz argentina De ese total de clientes afectados, 13.343 pertenecen a la empresa Edesur, que distribuye el servicio eléctrico del sur de Buenos Aires, mientras que otros 11.040 son de Edenor , que distribuye al norte de la capital y el conurbano bonaerense.Mirá también Cortes de luz: se incendió una cámara de electricidad en La Paternal De acuerdo con los datos emitidos por el Enre, ente que actúa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, gran parte de esos usuarios permanecían sin electricidad durante el sábado y otros la han ido recuperando a lo largo de la mañana.En el área que cubre Edenor, la zona con más cortes es el distrito de Tres de Febrero con 3.655 casos (en el barrio Loma Hermosa). Luego lo siguen La Matanza, Moreno y en menor medida, Tigre y San Martín. En la Capital Federal, el barrio de Belgrano, con más de 2.000 usuarios sin electricidad, es el que está al tope del ranking.El reclamo de un usuario que midió la tensión en su casa, de José C. Paz.Edesur registra la mayor parte de los cortes en la Capital Federal , donde se registran casi 11.000 interrupciones. Allí, el barrio de San Cristóbal es el más afectado con más de 3.700 usuarios sin energía. Lo siguen Monte Castro (más de 2.800), Parque Patricios (2.000) y Caballito (unos 500). En el Conurbano los cortes son parejos: las zonas con más problemas son los centros de Lanús (493 cortes), Quilmes (440) y Berazategui 399).Donde sí se registran muchos problemas en la ciudad de Cañuelas, ya en la periferia del GBA Sur, debido a que unos 6.800 abonados no tienen luz en estos momentos.Desde ambas empresas informaron que están trabajando para subsanar los inconvenientes, y piden que se modere el uso de equipos de aire acondicionado para no saturar las redes.Para la noche de hoy se espera altas temperaturas, pero para mañana durante la noche de Año Nuevo el Servicio Meteorológico anticipa que habrá menos calor y que podría llover a partir de la tardecita.