/ Horas antes del inicio de la feria judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra diputados kirchneristas y de Izquierda por los incidentes fuera del Congreso el primer día en el que se intentó tratar la reforma previsional y generó la reacción de gran parte de la oposición. Ahora se sumaron los senadores peronistas del bloque de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que emitieron un comunicado en el que acusan al Gobierno de un " plan sistemático" de "criminalización de la protesta social".El Ministerio de Seguridad acusa, dependiendo el caso, de " intimidación o fuerza contra un funcionario público ", " perturbación del orden en las sesiones legislativas " y " uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad ", a nueve legisladores de Unidad Ciudadana: Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés "Cuervo" Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Marcos Cleri y Gabriel Mariotto; y a dos del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman y Nicolás del Caño.Andrés "El Cuervo" Larroque, uno de los diputados denunciados por los incidentes del primer día de intento de la reforma previsional. (Luciano Thieberger).La denuncia generó cuestionamientos desde la oposición. "Los senadores del bloque FPV-PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho", señala el comunicado del bloque de Cristina.Mirá también El Gobierno denunció ante la Justicia a diputados K y de izquierda por obstaculizar la acción de la Gendarmería El escrito de la bancada de ocho senadores que preside Marcelo Fuentes, carga contra el Gobierno por la falta de quórum: "Esta vez, el Gobierno de Macri denuncia penalmente a 11 diputados nacionales de la oposición, utilizando acusaciones absolutamente mentirosas acerca de lo sucedido el pasado 14 de diciembre en oportunidad del debate de la Ley de Ajuste a los Jubilados, en una sesión en la que el oficialismo no consiguió el quórum".1 El Gobierno denuncia penalmente a diputados por los hechos del 14 de diciembre, cuando, en verdad, lo que sucedió es que 7 diputados, de distintos bloques, sufrieron heridas por la represion de las fuerzas de seguridad.— Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 29 de diciembre de 2017 " Este es un hecho inédito e inadmisible para la historia democrática de nuestro país y constituye, de por sí, uno de los atropellos institucionales más peligrosos que ha cometido el Gobierno de Mauricio Macri", agregan en el bloque que además de Cristina Kirchner y Marcelo Fuentes integran Ana Almirón (Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Nancy González (Chubut), María Inés Pilatti Vergara (Chaco) y María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe).Mirá también Incidentes en Congreso: ordenan detener a dos manifestantes y a un policía motorizado En otro tramo del comunicado, aseguran que la denuncia es para "tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich . En aquella jornada se vivió una represión de la cual no hay memoria desde el regreso de la democracia. Fueron mas de 10 horas de represión que dejaron un saldo de más de 45 detenidos y 7 diputados nacionales heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad".La diputada Mayra Mendoza, que recibió gas pimienta en la cara, camina junto a su par, Horacio Pietragalla, también denunciado por el Ministerio de seguridad.Y agregan que "es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función".Mirá también Quedó detenido uno de los acusados de atacar a la policía en los incidentes del Congreso Además, remarcan que los diputados peronistas ya denunciaron al Gobierno por el operativo: "Al día siguiente de la brutal represión, el presidente del Bloque FPV-PJ, junto a los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, denunciaron penalmente a los responsables del operativo represivo".