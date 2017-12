/ Quizás no la hayas oído nunca, pero seguramente su significado te resultará familiar.“Aporofobia” -el miedo, rechazo o aversión a los pobres-, es la palabra del año 2017 para la Fundéu (Fundación del Español Urgente).Esta palabra fue acuñada por la filósofa española Adela Cortina para poner de manifiesto que, aunque se suele calificar de xenofobia o racismo el rechazo a inmigrantes o refugiados, en realidad “esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres”, explica la Fundéu.La palabra describe una realidad “palpable, pero a menudo invisible” y ya ha sido incorporada al Diccionario de la lengua española.En su libro “Aporafobia, el rechazo al pobre”, Cortina segura que “no repugnan los orientales capaces de comprar equipos de fútbol […], ni los futbolistas de cualquier etnia o raza, que cobran cantidades millonarias pero son decisivos a la hora de ganar competiciones”.Pero sí se cierran las puertas para los “refugiados políticos”, los “inmigrantes pobres” o los “mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad”.“El problema no es entonces de raza, de etnia ni tampoco de extranjería. El problema es de pobreza”, concluye.© AFP Donald Trump utiliza con bastante frecuencia el término “fake news”, frente al que la Fundéu propone “noticia falsas”.Finalistas – T urismofobia , en relación al rechazo al turismo masificado.– U berización , con la que se denomina un cierto tipo de actividad económica basada en plataformas colaborativas.– Machoex plicación ,la costumbre de algunos hombres de dirigirse a las mujer es de forma condescendiente.– Aprendibilidad , frente a learnability , la voz en inglés, en referencia a las aptitudes naturales y la actitud positiva que se precisan para permanecer en continuo aprendizaje en el contexto social y laboral actual.– N oticias falsas , para sustituir al f ake news .– Bitc óin , adaptada ortográficamente al español de la voz inglesa.– Odiador y So ñadores , en referencia a los términos en inglés hater y dreamers .– Trans , como acortamiento de transexual o transgénero.– Destripe , como alternativa a spoiler , en referencia a la revelación de una parte de la trama cuyo conocimiento puede arruinar el interés por el resto de la narración.– Superbacteria . /MSN.comAnunciosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi