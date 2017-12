© Francisco Velasquez

ROMA.- El Milan no pasó hoy del 1-1 en el campo del Fiorentina y amplió a tres su racha de partidos consecutivos sin victorias en la liga italiana, por lo que terminará el año 2017 fuera de la zona europea de la clasificación.En el encuentro que abrió el programa de la decimonovena jornada, la Fiorentina se adelantó en el 71 gracias al argentino Giovanni Simeone, pero el Milan evitó la derrota por medio del turco Hakan Calhanoglu, que firmó el 1-1 en el 74.Tras unos 30 minutos bloqueados tácticamente, el Fiorentina subió el ritmo y rozó el gol de la ventaja al borde del descanso, cuando el portero del Milan, Gianluigi Donnarumma, desvió un cabezazo del portugués Gil Dias, con el balón que rebotó en la parte superior del larguero.A los milaneses les costó crear ocasiones concretas de gol y se acercaron por primera vez a la portería rival en el 50, cuando el español Jesús Fernández Sáez "Suso" lo intentó con un zurdazo curvado desde fuera del área que el guardameta Marco Sportiello logró enviar a córner.Tras otros 20 minutos poco espectaculares, el Fiorentina consiguió desbloquear el duelo, cuando el "Cholito" Simeone aprovechó un centro de Cristiano Biraghi para marcar de cabeza el tanto de la ventaja en el minuto 71.Sin embargo, la alegría de los toscanos duró muy poco, ya que el Milan consiguió la igualada apenas tres minutos después: Suso golpeó con otro zurdazo y, tras el rechace del portero, Calhanglu fue el primero en rematar el balón para poner el 1-1 en el marcador.En el tramo final, el Fiorentina tuvo una buena oportunidad para recuperar la ventaja, pero el francés Cyril Thereau no logró superar a Donnarumma y los dos equipos tuvieron que conformarse con un punto.Los toscanos completaron su quinto partido consecutivo sin derrotas y ocupan momentáneamente la octava plaza, mientras que el Milan no gana en la liga desde el pasado 10 de diciembre (2-1 al Bolonia).Eso sí, los milaneses lograron remontar un resultado negativo por primera vez en esta campaña y pudieron celebrar los 100 partidos de Donnarumma en la liga italiana, un número que el guardameta alcanzó a los 18 años.EFE

