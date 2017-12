© Francisco Velasquez

ROMA.- La Roma no pasó hoy del 1-1 en casa ante el Sassuolo, Roma confirmó su momento de involución y sumó su segundo partido consecutivo sin victorias, lo que le dejó cuarto en la tabla y separado por nueve puntos del líder Nápoles.El del Estadio Olímpico era un partido de sabor particular para el actual técnico del Roma, Eusebio Di Francesco, que se afirmó como uno de los mejores preparadores de la liga italiana precisamente en el Sassuolo, al que entrenó en las últimas cinco temporadas.Los romanos se fueron al descanso por delante 1-0 gracias a un gol de Lorenzo Pellegrini a la media hora de juego, pero no lograron disputar un partido sólido a nivel defensivo y terminaron siendo castigados en la reanudación.Tras acercarse varias veces a la portería rival, el Sassuolo consiguió la igualada en el 78 gracias a un cabezazo de Sergio Missiroli y, con un poco de apuros en la fase final, logró sumar un punto importante para alejarse de la zona de descenso.El Roma intentó reaccionar y hasta llegó a saborear el gol de la posible victoria con Alessandro Florenzi, pero el colegiado anuló su diana por posición de fuera de juego del turco Cengiz Under.Así, tras perder en Turín ante el Juventus, los romanos sufrieron otro tropiezo y podrían ser alcanzados por el Lazio en la cuarta posición, si estos ganan en el campo del Inter de Milán a las 18.00 locales (17.00 GMT).

