MÉXICO.- Las playas de Cancún, la oferta cultural de Ciudad de México y el ocio de Los Cabos siguen atrayendo oleadas de visitantes extranjeros a México, país que se consolidó en 2017 como destino turístico de primer orden pese al repunte de violencia sufrido a lo largo del año.Los más de 23.000 homicidios dolosos registrados durante 2017 no han supuesto un freno a la llegada de turistas, que se incrementó entre enero y octubre un 11,9 % respecto al mismo periodo de 2016, según datos de la Secretaría de Turismo.Durante los primeros diez meses del año llegaron por vía aérea 31,6 millones de turistas internacionales provenientes en su mayoría de Estados Unidos (61,4 %) y Canadá (10,4 %), seguidos de Reino Unido (3,3 %), Argentina (2,7 %) y Colombia (2,5 %).El último Informe de Resultados de la Actividad Turística, que contiene datos hasta octubre, expone que las tensiones políticas entre los gobiernos estadounidense y mexicano no han afectado a la llegada de turistas de EE.UU., que se incrementó 10,3 % y superó los 8,5 millones.El destino favorito para los visitantes extranjeros sigue siendo Cancún, en el suroriental estado de Quintana Roo, por sus atractivas playas caribeñas y zonas arqueológicas que atrajeron a 6,2 millones de turistas que llegaron en avión Quintana Roo, que aparte de Cancún incluye destinos emblemáticos como Cozumel y la Riviera Maya, cierra 2017 con un año récord en número de visitantes y un crecimiento de 12 %.Según la secretaria de Turismo del estado, Marisol Vanegas, 2017 confirma el atractivo de Quintana Roo con la apertura de nuevas rutas aéreas y el aumento de visitantes estadounidenses pese a la alerta de viaje que emitió Estados Unidos en agosto por la violencia en México.Vanegas considera que la percepción que difunden ciertos medios no tiene nada que ver con la realidad de una oferta turística de calidad y segura, "porque más allá de uno o dos incidentes aislados el nivel de seguridad es óptimo", dijo a Efe.Aseguró que su prioridad "es mejorar la planificación y la calidad" porque no quieren más turistas sino un perfil de turista "más cualificado".El segundo punto más visitado por turistas internacionales fue la capital mexicana, con 3,4 millones entre enero y octubre, lo que supone un incremento de 16,7 % respecto a 2016.Por su parte, la ciudad de Los Cabos, en el noroccidental estado de Baja California Sur, fue el destino con mayor crecimiento, puesto que registró 1,4 millones de visitantes para un aumento de 17 %.Estos datos no dejan de sorprender puesto que Baja California Sur ha vivido distintos episodios violentos en 2017, como el ataque armado a la turística playa de La Palmilla, en Los Cabos, que dejó tres muertos y dos heridos el 7 de agosto.Asimismo, a finales del mismo mes, la tormenta tropical Lidia dejó siete muertos a su paso por Los Cabos, que registró una ocupación hotelera de 50 % durante esas fechas.Ni la violencia ni las tormentas tropicales impidieron que México se convirtiera entre enero y octubre de 2017 en el líder mundial en arribo de turistas a través de cruceros, con 5,7 millones y un aumento de 16,2 % respecto al mismo lapso del año anterior.Las cifras turísticas aportaron a la economía divisas por valor de 17.372 millones de dólares, un incremento interanual de 19 %.La Secretaría de Turismo informó que la balanza turística, es decir la relación entre el gasto de los turistas extranjeros en el país y los turistas mexicanos en el extranjero, alcanzó en los primeros nueve meses de 2017 un superávit de 8.271 millones de dólares, un aumento de 15,4 %.Sin embargo, hubo un leve descenso de 1,8 % en el gasto promedio de los turistas, que se situó en 917 dólares diarios.México se convirtió en 2016 en el octavo país más turístico del mundo con 35 millones de visitantes, cifra que la Secretaría de Turismo prevé superar tanto en 2017 como en 2018, cuando el Gobierno calcula ascender hasta el sexto puesto mundial en llegada de turistas.EFE

