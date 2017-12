© Francisco Velasquez

00:05.Lima, dic. 30. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, informó que los magistrados del sistema nacional anticorrupción, y de la Sala Penal Nacional (SPN), serán elegidos por concurso para evitar algún tipo de discriminación.Aclaró que la decisión de darle rango de corte superior a la SPN , estuvo a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) y no del titular de la Corte Suprema de Justicia.?No podemos comparar Sala Penal Nacional que tiene 20 años con una que se creó hace poco (el sistema nacional anticorrupción), en ese sentido el CEPJ ha determinado que los jueces de la SPN y los del sistema nacional anticorrupción sean elegidos por concurso y de esta manera evitamos algún tipo de discriminación?, manifestó.En ese sentido, precisó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) será el encargado de realizar este concurso, ?que no será mañana". "Calculo en un medio año, mientras tanto los que están en la SPN y del sistema continuarán viendo sus casos?, aseveró. Duberlí Rodríguez ratificó que no tiene nada en contra del juez Richard Concepción Carhuancho. Extradición En otro momento, destacó la presentación del requerimiento de extradición del expresidente de la República, Alejandro Toledo .?Me alegro que eso haya ocurrido, porque el fiscal de la Nación (Pablo Sánchez Velarde) y el fiscal Hamilton Castro habían anunciado la presentación (del cuaderno de extradición) para este mes y espero que sea armado con todas las piezas, porque si no va bien armado, será devuelto por Estados Unidos ?, señaló.Dijo que luego será visto por un juez de primera instancia, para pasar luego a una Sala de la Corte Suprema y posteriormente al Poder Ejecutivo, y ser enviado a los Estados Unidos..

