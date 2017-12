© Francisco Velásquez

09:47.Lima, dic. 30. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó hoy que el régimen temporal para regularizar rentas no declaradas permitió repatriar 1,136 millones de soles luego que 7,766 contribuyentes se acogieran a la amnistía.?Un total de 7,766 personas se acogieron al régimen temporal para regularizar rentas no declaradas Repatriación de Capitales.Impuesto pagado fue de 1,136 millones de soles?, informó el ente recaudador a través de su cuenta de Twitter.Régimen Cabe recordar que este régimen aplica tasas reducidas de 10% por rentas no declaradas; y de 7% en el caso de repatriación de capitales e inversión en el Perú por un plazo mínimo de tres meses, respecto de ingresos hasta el 31 de diciembre del 2015.Con el acogimiento, los contribuyentes (personas naturales) que presentaron su declaración evitarán el pago de la tasa de 30% por dichas rentas, así como las multas e intereses por tributos no pagados.Asimismo, la fiscalización internacional empezaría en el 2019 con el intercambio de información con 103 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales o de baja imposición.#AHORA Un total de 7766 personas se acogieron al régimen temporal para regularizar rentas no declaradas #RepatriacióndeCapitales #RepatriaciónSUNAT .Impuesto pagado fue de S/1.136 millones. #LOÚLTIMO pic.twitter.com/ClJMNLrlku? SUNAT (@SUNATOficial) 30 de diciembre de 2017.

