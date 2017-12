© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

13:40.Lima, dic. 30. Los resultados del reciente sondeo nacional de Ipsos Perú reflejan la necesidad de avanzar en la reconciliación nacional y la gobernabilidad, señaló Alfredo Torres, presidente ejecutivo de la mencionada empresa encuestadora.?La encuesta plantea que el Gobierno de la reconciliación es precisamente en búsqueda de la gobernabilidad, es decir, la apuesta que está haciendo es tratar de concertar con este sector del fujimorismo que les tendió la mano que encabeza Kenji Fujimori?, refirió en Canal N al comentar los resultados del sondeo de opinión. En ese sentido, indicó que la finalidad de este acercamiento es conseguir ?algún grado de gobernabilidad, pues necesita reconciliarse con la oposición?.?Para que sea gobernable el país, el Gobierno no puede funcionar si tiene a la mayoría del Congreso en contra y no se le aprueba ninguno de sus proyectos?, agregó. Torres aseguró que la otra reconciliación es la que debe trabajar el expresidente Alberto Fujimori con la sociedad peruana, pues, más del 40 por ciento, considera que durante su Gobierno ?hubo crímenes y delitos comprobados?.?Falta mucho para explicar sobre el contexto en que tomó sus decisiones durante su gestión. Recuerden además que no se trata de una amnistía, sino de un indulto, hay perdón, pero no olvido, es un proceso que tiene que pasar la sociedad peruana y no pasa por olvidar las cosas?, agregó.Asimismo, explicó que otro dato relevante de la encuesta de opinión pública, indica que Kenji Fujimori tiene una mayor aprobación de que su hermana Keiko , quien perdió más de 10 puntos de popularidad en solo dos meses.La aprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, subió siete puntos y se situó en 25 por ciento, según la encuesta nacional urbano ? rural de Ipsos Perú, difundida hoy.El sondeo de opinión pública, publicado en el diario El Comercio, establece que la popularidad del mandatario subió de 18 a 25 por ciento, después que se desestimó el proceso de vacancia presidencial y luego del indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori.Según la encuesta nacional, el 56 por ciento de los peruanos está a favor del indulto otorgado al presidente Alberto Fujimori y el 40 por ciento lo rechaza. .

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Facebook: Pintor Francisco Velasquez Petropiar ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi