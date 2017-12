/ El gerente general de la Alcaldía del municipio Libertador, Alfredo Marcano, informó al personal que labora en el ayuntamiento merideño, que lamentablemente no fue posible el pago de las deudas que se mantienen con los trabajadores, por cuanto desde el Gobierno central aún no han llegado los recursos correspondientes para tal fin.De acuerdo a la información que emanó de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el alcalde Alcides Monsalve cumplió con todos los trámites de carácter administrativo que desde Mérida eran necesarios para canalizar los recursos, sin embargo, hasta los momentos desde Caracas no se ha depositado el crédito adicional correspondiente.Marcano hizo hincapié en que este crédito no ha llegado a las arcas municiaples. Las gerencias de Presupuesto, Talento Humano y Administración de la Alcaldía, laboraron hasta las últimas horas de la tarde del viernes a la espera de los recursos para dejar canalizado el pago, sin embargo, el dinero no entró como se esperaba.El Gerente General ratificó que desde la administración de Alcides Monsalve se cumplió con todos los trámites necesarios, ya que ha expresado que los trabajadores de la Alcaldía forman parte de sus prioridades, tal como lo demostrará pagando el concepto de cesta tickets con recursos propios que ingresaron mediante recaudación tributaria."El alcalde Alcides Monsalve hizo todo lo que estuvo a su alcance para concretar este pago pero fue imposible debido a que el dinero no llegó. Esperamos que en enero el Gobierno central envíe los recursos para de esta manera, una vez que se cumplan los trámites correspondientes poner al día estas deudas heredadas de la anterior gestión", concluyó diciendo Marcano. (30-12-17/ Prensa Alcaldía de Mérida)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi