08:48.Lima, dic. 30. La aprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, subió siete puntos y se situó en 25 por ciento, según la encuesta nacional urbano ? rural de Ipsos Perú, difundida hoy.El sondeo de opinión pública, publicado en el diario El Comercio, establece que la popularidad del mandatario subió de 18 a 25 por ciento, luego de superar el proceso de vacancia presidencial desarrollado en el Parlamento Nacional .La muestra, efectuada del 27 al 28 de diciembre pasado, añade que un 38 por ciento de encuestados está de acuerdo que el jefe de Estado no haya sido vacado; mientras que 29 por ciento estuvo a favor que uno de los vicepresidentes asumiera el máximo cargo de la Nación. Mientras tanto, el 80 por ciento de consultados considera que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debería hacer cambios en el Gabinete Ministerial , en tanto que solo el 13 por ciento refiere que no deben producirse nuevos nombramientos.Asimismo, el 53 por ciento consideró que se deben incorporar más ministros independientes, el 41 por ciento que deben ser de la agrupación Peruanos por el Kambio (PPK), el 8 por ciento que sean cercanos al fujimorismo y el 7 por ciento ligados a la izquierda.Indulto Respecto al indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, el sondeo de opinión pública refiere que el 56 por ciento está de acuerdo y el 40 por ciento en desacuerdo. Además, añade que el 47 por ciento cree que no contribuirá a la reconciliación nacional, mientras que el 45 por ciento considera que sí contribuirá.Asimismo, el 48 por ciento, refiere que no habrá una mejor relación entre el Gobierno y el Congreso , y el 45 que sí existirá una mejor comunicación entre ambos poderes del Estado.Ficha técnica: Empresa: Ipsos Perú Muestra: 1 294 personas Fecha de aplicación: del 27 al 28 de diciembre del 2017 Margen de error: +/-2.8% y nivel de confianza: 95%.

