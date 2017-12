El entrenador del Manchester United, José Mourinho , teme que su equipo no sea capaz de plantar cara al Manchester City por el enorme poder de compra de ese equipo, en declaraciones recogidas este sábado en la prensa británica."Es muy difícil" competir con ellos, aseguró Mourinho, después de haber dicho el martes que los 320 millones de euros gastados en fichajes desde su llegada en 2016 "no son suficientes""¿Pensáis que el club puede poner aquí y ahora 600 millones de libras y comprar seis jugadores de 100 millones? El club no puede hacer eso", añadió. Los "Red Devils" llegan a la 20ª jornada, que comienza el sábado, a 15 puntos del líder City en la Premier League."No puedo esperar que el club haga eso y no es una crítica. Podemos ver cómo se comporta el mercado, sobre todo con los mejores equipos", añade el portugués.Sin problemas para reemplazar piezas"Sin quitarle mérito al Manchester City y a Pep ( Guardiola ), se lo merecen. Pep llegó, tenía al arquero de la selección de Inglaterra (Joe Hart). No le gustaba y compró al arquero del Barcelona ( Claudio Bravo ). No le gustó y compró a otro (Ederson). Ahora le gusta. Tenía a Zabaleta y Kolarov, dos jugadores muy buenos, pero ya con más de 30 años . Decide reemplazarlos. Y no lo hace con dosjugadores, sino con tres (Walker, Mendy y Danilo)", detalló Mourinho.El City fue comprado en 2008 por Mansour Bin Zayed Al Nahyan, pasando así a control emiratí, lo que supuso una inyección económica que le permitió pasar a competir por lo máximo en el fútbol inglés .Vía NAD/www.diariorepublica.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi