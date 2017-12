VENEZUELA: MUD reconoció no haber sabido reaccionar al “sufrimiento” de la población

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reconoció este jueves no haber sabido acompañar en las últimas semanas "de manera amplia y contundente" el "sufrimiento" de la población venezolana que "ve mermar aceleradamente sus ya difíciles" condiciones de vida."Esta última y grave falla es la primera que debemos afrontar y revertir", se lee en un comunicado de la coalición opositora, donde realiza una serie de autocríticas de su actuación durante el 2017, así como las propuestas que plantea para el próximo año."Se subestimó la estrategia de control electoral por comida que desarrolló obscenamente el Gobierno, y se sobreestimó tanto la capacidad organizativa de nuestros equipos y maquinaria como la respuesta electoral de la mayoría de la población descontenta", añade el texto.En la última semana se han registrado diversas protestas en estados como Vargas, Portuguesa, Sucre, Cojedes, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Bolívar y en el Distrito Capital para reclamar principalmente por la falla en la entrega del pernil navideño que prometió el Gobierno nacional.La MUD en el documento igualmente admite que "se falló" en lograr una posición unitaria en cuanto al adelanto de las elecciones municipales -realizadas el pasado 10 de diciembre por órdenes de la ANC- y en la que los principales partidos opositores decidieron no participar."Se falló en comunicar adecuadamente a los venezolanos que la lucha electoral era la continuación de la misma batalla de todo el año por impedir que se nos arrebatara el país, ante el agotamiento temporal de las jornadas callejeras de protestas", continúa el comunicado.Por otra parte, el texto refiere que Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo y la "única hiperinflación del planeta", además del "decrecimiento económico más severo de la región, la escasez de alimentos y medicinas más aguda de América Latina".De acuerdo con cifras que maneja el Parlamento, se estima que la economía nacional cierre este año con una inflación de 2000%.El documento, además, alerta que el país tiene la tasa de homicidios "más alta del mundo". En Venezuela se han registrado 26.616 muertes violentas durante el 2017 según un informe del Observatorio de Violencia. Venezuela se dirige aceleradamente al despeñadero. El escenario cotidiano de los venezolanos se agrava con el paso de los días, en una desesperante lucha por niveles mínimos de supervivencia", menciona el texto. Perspectivas para el 2018La MUD advirtió en su comunicado que el 2018 "va a ser el año más duro y difícil que hayan enfrentado los venezolanos" y que "la crisis económica y social será con mayor fuerza la gran protagonista" debido a las medidas del Gobierno que "solo agravan tanto los problemas macroeconómicos como la tragedia cotidiana de los venezolanos".Aseguró que el Gobierno reforzará una "nueva estrategia represiva" a través de la "fraudulenta ANC con la excusa cínica de la defensa de la soberanía, y por medio de la cual se piensa perseguir y castigar con la amenaza de 'traición a la patria' cualquier señalamiento a la corrupción de la oligarquía oficialista (…)".Pese a ese escenario, la Unidad se comprometió "a dedicar todos nuestros esfuerzos a acompañar, interpretar y tratar de resolver las necesidades actuales y urgentes de las familias que sufren por esta terrible crisis humanitaria de comida y medicinas, buscando siempre alternativas y soluciones"."Igualmente, nos comprometemos a reforzar nuestra unidad tanto interna como con el país al que nos debemos, y procederemos a la escogencia de un candidato unitario para las elecciones presidenciales de este año, junto con una propuesta igualmente unitaria de acciones concretas de Gobierno para salir de la crisis".La coalición expresa que de cara al próximo año "seguiremos explorando vías de negociación con respaldo internacional que conduzcan a la superación constitucional del régimen y al alivio de las graves condiciones de vida de la población".Para los días 11 y 12 de enero, se espera que el Gobierno y la oposición acudan a un nuevo proceso de diálogo en República Dominicana a fin de buscar un acuerdo que permita superar la crisis económica, política y social que atraviesa el país.