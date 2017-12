/ La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aseguró que acudirán con un solo candidato a las elecciones presidenciales de 2018, con una fecha todavía pendiente por determinar por parte el Consejo Nacional Electoral."Nos comprometemos a reforzar nuestra unidad tanto interna como con el país y procederemos a la escogencia de un candidato unitario, junto con una propuesta de gobierno para salir de la crisis", prometió la MUD en un comunicado que difundió este viernes.El 19 de julio, apenas horas después de la consulta popular que organizaron contra el gobierno de Nicolás Maduro , ya la alianza de partidos presentó un pacto de gobernabilidad en el que se comprometió a acudir a la contienda con un único abanderado."Solo nadie puede: la unidad de partidos y un frente social con todos los sectores del país, incluyendo a quienes adversan el cambio, es indispensable", dijo el diputado Henry Ramos Allup durante una rueda de prensa celebrada en aquella ocasión.Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular y con una setencia de 13 años y 9 meses, no descarta participar en unas primarias, reveló su esposa Lilian Tintori en noviembre. Henrique Capriles, miembro de Primero Justicia, también reconoció sentirse capacitado para asumir la presidencia, aunque el dirigente está inhabilitado políticamente. Otro político que mostró interés por participar fue Henri Falcón, líder de Avanzada Progresista.Pero no todos tienen garantizado inscribirse como candidatos, pues la asamblea nacional constituyente, de unanimidad chavista, decidió inhabilitar a Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática por no participar en los comicios municipales del 10 de diciembre.Aunque se les dará oportunidad de revalidarse, se desconoce cuándo se llevará a cabo el proceso, que pudiera efectuarse luego de las presidenciales.DC/ENCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi