/ iCalamitosa! Así calificó la actual situación de la industria petrolera nacional Elías Matta, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Zulia y vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional (AN).El parlamentario señaló que se hizo un estudio que abarcó la producción nacional entre los años 2008 y 2017 "y se han dejado de producir 650.000 mil barriles de petróleo diarios. Eso sucede en un país cuyo ingreso de divisas depende en un 96% de la venta de crudo".Según los cálculos obtenidos "han dejado de ingresar a las arcas de la nación unos 45 mil millones de dólares, una cantidad que nos hubiese permitido hacerle frente a una situación como la actual donde nos enfrentamos a no poder pagar a la deuda o lo que es peor, a no tener para adquirir alimentos y medicinas", afirmó el dirigente de UNT.Matta dijo que "con estos niveles de producción que demuestran la inoperancia, la falta de mantenimiento y el abandono de los campos hemos retrocedido 30 años en producción hemos vuelto a la década de los ochenta en materia petrolera".No dudó el vocero en señalar que "alguien debe buscar a los responsables de este desastre que ha casi acabado con la principal industria nacional y ciertamente hay nombres como el de Rafael Ramírez, Eulogio del Pino y Nelson Martinez; pero también de gobernantes como Nicolás Maduro , que dicen que tenemos las mayores reservas de petróleo del planeta, pero resulta que nuestras refinerías no están en capacidad de refinar o procesar lo suficiente para abastecer el mercado interno de gasolina o de aceites".Refirió que "la producción que ha perdido Venezuela ha sido aprovechada por países como Arabia Saudita, Libia e Irán para ir ganando otros mercados", actualmente estamos produciendo 1.800.000 barriles, la producción desde 1998 al 2017 ha disminuido 1.400.000 barriles, el año 2017 será recordado como el de mayor catástrofe en PDVSA.Finalmente, el diputado Elías Matta se refirió al tema de la gasolina, lamentó que se deba recurrir a la importación de este producto "porque es un gasto en dólares que no estamos produciendo y que sí se tienen que pagar al día porque ya nadie quiere dar crédito al país por la incertidumbre financiera en la que nos encontramos producto de la corrupción y la mala política económica implementada por esta mal llamada revolución", a la par de referir que "esto son pañitos de agua tibia que no solventarán el problema de la escasez de combustible, como ya lo hemos dicho".