Hace algunas semanas se confirmó que Diego Simeone no iba a tener en cuenta a Nicolás Gaitán para lo que resta de la temporada. El volante argentino no entra en los planes del Atlético Madrid y busca club para sumar minutos de cara al Mundial.Gaitán sabe que no está entre las primeras opciones de Jorge Sampaoli para regresar a la Selección argentina pero no baja los brazos. Es por eso que Boca se interesó en sumarlo de cara a un primer semestre que lo tendrá como gran protagonista en la Copa Libertadores .Daniel Angelici, presidente de Boca , bajó las expectativas hace algunos días… pero aún hay esperanzas en los pasillos de La Bombonera. Atlético Madrid espera 15 millones de euros por Gaitán y el Xeneize podría ofrecer comprar una parte del pase .El gran problema es que hay varios equipos europeos que están en condiciones de pagar la totalidad de esa cantidad. Southampton, Everton, Crystal Palace y West Ham, todos ellos de la Premier League, están interesados en Gaitán .Boca ya incorporó a Wanchope Ábila, Julio Buffarini y Emmanuel Mas está al caer. Lo cierto es que en esta historia tendrá un rol secundario, deberá esperar: la lectura que hacen los dirigentes es la de esperar que pasen las primeras semanas de enero y ver qué puede ocurrir con Gaitán.El otro inconveniente es que Boca tampoco está en condiciones de igualar el sueldo europeo de Gaitán .El jugador, surgido de las inferiores Xeneize, sabe también que en Boca no necesitará adaptación. Sabe que, en caso de llegar, difícilmente no sea titular. Y eso es precisamente lo que necesita de cara al Mundial: minutos y buenos rendimientos.La historia va para largo. Boca sueña, no se rinde. Pero en esta corre de atrás.