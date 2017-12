/ Cada vez, nos contaron (?), la gente piratea menos. Las plataformas online, las páginas de los canales y hasta YouTube sirven para ver infinidad de películas y series de forma legal.Peeeeero, no siempre tenemos suerte, y algunas cositas hay que conseguirlas en lugares non sancto . TorrentFreak, un portal de -OBVIO- torrens publicó un Top 10 con las series más pirateadas de 2017 .Arriba de todo en el ranking están Daenerys, Jon Snow, los dragones y el resto de Westeros. Game of Thrones fue, por sexto año consecutivo, la serie más pirateada . La siguen en el ranking The Walking Dead y una sorpresa para varios, The Flash. Este es el listado completo.1-Game of Thrones2-The Walking Dead3-The Flash4-The Big Bang Theory5-Rick and Morty6-Prison Break7-Sherlock8-Vikings9-Suits10-ArrowMás sobre descargas ilegales Un juez declaró ilegales los subtítulos de películas y series hechos por fans Iron Maiden se basa en datos sobre piratería a la hora de realizar una giraCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi