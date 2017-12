/ Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) sublevado contra el gobierno de Nicolás Maduro , denunció que el “régimen” atacó a sus padres y quemó la vivienda donde viven.“El régimen me quito todo lo material, robaron mi vehículo, me saquearon y expropiaron mi casa. Apresan y torturan a la gente que me conoce y piensa con principios de libertad. Persiguen a mis hijos en el exilio”, publicó el ex funcionario en Twitter vía Twitter.Indicó que su padre fue trasladado a una clínica luego de las agresiones. “Ahora le queman la vivienda a mis padres y mandan a la clínica a mi papá, en intimado a la paz y no la quisieron, entonces serán sitiados, sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación”, agregó.Pérez sobrevoló un helicóptero en Caracas durante la tarde del martes 27 de junio, y además es acusado de cometer un ataque con granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente se atribuyó varios asaltos a distintas instituciones militares.DC/ENAhora le queman la vivienda a mis padres y mandan a la clínica a mi papá, en intimado a la paz y no la quisieron, entonces serán sitiados, sus acciones sólo fortalecen mi compromiso a cumplir con mi nación.— Oscar Perez (@EquilibrioGV) December 30, 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi