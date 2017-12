/ A dos días para que finalice el año, el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, ofreció una rueda de prensa para solidarizarse con el pueblo zuliano y de toda Venezuela ante la llegada de un año "sumamente difícil" según indicó."Esta ha sido la peor navidad que hemos vivido los venezolanos en muchísimos años. Esta crisis es producto de un gobierno que decidió optar por el poder en contra del pueblo de Venezuela " manifestó el gobernador despojado de su cargo por mandato de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.Refirió que en la región zuliana, se producen entre tres y cuatro apagones diarios, situación que se replica a nivel nacional. "La crisis eléctrica es dramática y es producto de la ineficiencia y la corrupción, aunque cada vez se les ocurra una nueva excusa. Lo cierto es que somos los venezolanos quienes pagamos las consecuencias de todo el daño que le han hecho unos incapaces a la industria eléctrica".Esta problemática se desarrolla además en la más dramática situación de hambre y desabastecimiento de alimentos y medicinas. "El pueblo de Venezuela no está comiendo y si logra comer algo, come mal. La crisis del efectivo, es otra realidad que se vive en Venezuela . No hay forma de que ningún salario aguante la presión inflacionaria""Está el problema de la gasolina que se ha convertido en una verdadera calamidad ¿Es normal hacer colas de 12 y 14 horas para llenar el tanque de gasolina? Claro que no lo es. Cuando llegaron al poder, Venezuela producía por día, 3 millones de barriles de petróleo, hoy solo 1,8 millones diarios. En un país petrolero no producimos gasolina sino que la importamos a precios exorbitantes, solo para favorecer la corrupción" fustigó Guanipa.Derecho legítimo a la protestaAnte la crisis nacional que vive el país, Guanipa recordó que el artículo 68 de la Constitución de la República, faculta a cualquier venezolano para ejercer el "legítimo derecho a la protesta" de forma pacífica y sin armas. " Maduro es el peor enemigo del pueblo venezolano. Ante la realidad que vivimos el pueblo ha tomado la decisión de salir a la calle y hemos visto protestas en distintos lugares. Es un derecho constitucional que nadie puede conculcar, es la forma de un pueblo de salir a decir lo que está viviendo, que es lo que está pasando".Aseguró que precisamente quienes respaldaban a este gobierno, son quienes están saliendo a manifestar, porque de la situación "no se salva nadie". "No se salvan ni quienes seguían a este gobierno que han salido a la calle a protestar. En nuestro recorrido por el país nos conseguimos con trancas en distintos estados, productos de las necesidades de las comunidades. Hoy quienes esperaban un bono, un pernil, una caja del CLAP salieron a la calle y todo el que salga pacíficamente, tiene el derecho de hacerlo".En su mensaje, reiteró que continuará acompañando al pueblo zuliano y a todo el pueblo venezolano, a exigir un cambio que permita que el país se enrumbe hacia el progreso. "Estamos dispuestos a acompañar a la gente en esta realidad trágica. Tenemos una obligación moral, todos somos responsables de lograr que este país pueda encontrar un rumbo distinto, donde podamos recuperar la democracia y la libertad. Declaramos que nos convertimos en luchadores para lograr las condiciones necesarias para ir a una elección presidencial y sacar a Nicolás Maduro y a sus cómplices”.DC/NPCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi