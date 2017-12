/ Las temperaturas en gran parte del país están insoportables y hasta los fanáticos del verano seguramente ya se hartaron de este calor sofocante. El panorama no cambiará mucho en los próximos días: la ola de calor que afecta al norte y centro del país se extenderá al menos hasta el jueves próximo con temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 35 grados.Hoy se espera el pico, cuando las marcas térmicas alcancen los 40 grados en regiones como el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En este contexto, se extendió el alerta naranja, que establece una categoría de riesgo moderado a alto para los niños menores de cinco años, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas,.En tanto en el norte de San Luis, en la zona de Villa Reynolds y en las localidades mendocinas de San Rafael y San Martín, hay alerta amarilla por las altas temperaturas, lo que implica un riesgo leve a moderado.Las temperaturas mas elevadas, superiores a los 40 grados , se originaron ayer en el este de Río Negro y de La Pampa y en el sur de San Juan, mientras que el territorio bonaerense, San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y sur de Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos, se registraron temperaturas cercanas a los 35 grados.En la ciudad de Buenos Aires la temperatura superó hoy los 37 grados pasado el mediodía del viernes y se espera que hoy que llegue a los 38.¿Qué hacer para no sufrir un golpe de calor? Algunos consejos de ConBienestar:Tomá mucha agua durante todo el día, sin esperar a tener sed ." Evitá las comidas abundantes. Consumí alimentos frescos, como frutas y verduras." Evitá las bebidas alcohólicas, muy dulces y las infusiones calientes." No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17 horas)." Usá ropa suelta, de materiales delgados y de colores claros." No realices ejercicios físicos en ambientes calurosos. Tomá líquido antes de comenzar cualquier actividad al aire libre." Protegete del sol poniéndote un sombrero o usando una sombrilla." Usá cremas de protección solar, factor 15 o más ." Evitá actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi