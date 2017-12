/ ¿Hace falta mucho para ser un artista? Depende. Para algunos son infinidad de herramientas. Para otros, puede ser algo tan simple como una sartén, una espátula y uno o varios huevos.Breakfast on the Gogh🍳🌌 #LaMañanaEstrellada¿?Una publicación compartida por The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) el Dic 13, 2017 at 10:14 PSTEn The_Eggshibit el mexicano Michele Baldini sube increíbles obras de artes en las que usa solamente lo que no se sabe si llegó antes o después que la gallina. Con la clara hace algunas cosas, con la yema otras, y con la espátula crea las formas más increíbles.MeggDonalds (Type @ and whoever pops up owes you a McDonald's)Una publicación compartida por The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) el Nov 23, 2017 at 3:47 PSTPaíses, animales, personas, logos y hasta cuadros son algunos de los trabajos más interesantes que comparte en su cuenta de Instagram, ideal para los amantes de los brunchs.Eggspelliarmus! (Tag a Harry Potter fan⚡️)Una publicación compartida por The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) el Nov 3, 2017 at 11:07 PDTMás sobre lifestyle Steve Jobs es una marca de ropa italiana y Apple no puede hacer nada al respecto Guía para disfrutar las auroras boreales: dónde y cómo se podrán ver en el 2018 El secreto de Donato De Santis para las Fiestas: un pan dulce bomba Stoned-trooper ðŸ'£Una publicación compartida por The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) el Nov 7, 2017 at 10:52 PSTThe Death Star eggsploded! (Tag a Star Wars fan!)Una publicación compartida por The Eggs-hibit🍳 (@the_eggshibit) el Oct 26, 2017 at 9:46 PDTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi