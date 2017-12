Alfredo Casero recomienda no veranear en la República "bolivariana" de Uruguay

Alfredo Casero (Foto: archivo) El actor argentino Alfredo Casero es un provocador nato. Esta vez, se largó con un ácido comentario que molestó a muchos de sus seguidores uruguayos. Escribió en su cuenta de Twitter: "A los que van de vacaciones a la Republica Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ".La polémica fue inmediata. Varios seguidores uruguayos se declararon molestos con el comentario y en algunos casos, Casero recogió el guante para responder.Por ejemplo, la exfiscal Mirtha Guianze fue una de las indignadas con las palabras del humorista. "Hermanos argentinos…", escribió con ironía al compartir el comentario de Casero. Pero el humorista retrucó: "Nos odian".Mirá otros intercambios: No es la primera vez que Casero, de ideas políticas cercanas a Mauricio Macri, se enfrenta a uruguayos por motivos idelógicos. En el pasado había criticado un discurso de José Mujica, a quien calificó de "viejo archipelotudo".