/ De: Carina NovaresePara: Ricardo PeiranoEl cuento de la criada , de Margaret AtwoodEl fundamentalismo en su máxima potencia es la experiencia central de esta novela distópica que, en demasiados pasajes y leída en esta actualidad, se acerca peligrosamente a ciertas realidades que a algunos todavía nos parecen distópicas. Recomiendo este libro en primer lugar porque es una gran obra de una de las mejores escritoras vivas. Pero también porque te hace reflexionar sobre varios puntos bastante más allá de lo que se relata en la superficie. Estados Unidos es una dictadura en la que una teocracia se encarga de aplicar todos los fundamentalismos posibles, incluso sobre un acto tan natural y aparentemente básico como el de tener hijos. Atwood escribió esta novela en 1986. Sospecho que ya sabía que en 2017 las cosas no andarían nada bien y su distopia sería más bien un peligroso ejercicio de la imaginación que se topa con una realidad que da miedo.De: Martín TocarPara: Ignacio ChansNo habrá más penas ni olvidos , de Osvaldo SorianoDon Ignacio Fuentes, peronista de todas las horas, está atrincherado en la municipalidad de un pueblo del interior argentino, acusado -sin razón aparente- de ser bolchevique y de traicionar al partido y al General. Lo que sigue es una delirante carnicería humana, de la que participan policías, militares, políticos y civiles; todos luchando en nombre de Perón. Apoyado en diálogos punzantes, un lenguaje llano y personajes entrañables, Osvaldo Soriano construye una estupenda novela política, cargada de humor e ironía. Hay muchas formas de acercarse a esa cosa tan extraña que es el peronismo. -y la Argentina-, pero pocas tan entretenidas y refrescantes como esta lectura.De: Mariana CastiñeirasPara: Pía SuperviellePara no olvidar , de Clarice LispectorPara no olvidar es un libro de crónicas, ideas y relatos breves que aparentan nunca haber llegado a ser algo. Sin embargo, son un misterio de esos a los que cada tanto decido volver. Lo que lo hace particular es que no pide mucho compromiso pero lo consigue. No es una obra esculpida en un orden que lleve a un desenlace sino un cajón de joyas que cada tanto uno abre con la esperanza de redescubrir alguna, pulirla, y volver a usarla. Esa claridad que tiene Lispector para contar las emociones es lo que mantiene viva la fascinación. Leerla es como armar un puzzle con los cabos sueltos de la mente de otro para, al final, darse cuenta que lo que se va armando son fragmentos de uno mismo.De: Claudio RomanoffPara: Nicolás TabárezEl Puñal , de Jorge Fernández DíazEl Puñal es una novela argentina de acción, violenta y guarra que transcurre a toda marcha en medio del submundo de los servicios de inteligencia y su relación sucia con el narcotráfico y el hampa. En un lenguaje que revela al periodista que habita en Jorge Fernández Díaz -analista político, ex cronista policial y secretario de redacción de La Nación- la narración se construye en torno a personajes fuertes, no del todo queribles y no del todo repudiables. La trama principal y relatos paralelos están repletos de sorpresas y lecturas dobles en cada página. El Puñal va con la playa pero en el sillón le compite y gana a cualquier serie de TV.De: Paula ScorzaPara: Carina NovareseLa soledad de los números primos , de Paolo GiordanoNo es sencillo recomendarle un libro a Carina, una mujer que lee todo el tiempo. Libros, noticias, reportajes. Todo lo que se le cruce. Sin embargo sé que esta recomendación no llegó a su biblioteca (todavía). Se trata de La soledad de los números primos , del italiano Paolo Giordano. El libro cuenta en paralelo la historia de dos jóvenes con vidas marcadas por episodios dramáticos que de alguna forma siempre están presentes. Dos mundos que se encuentran, se reconocen y atraviesan juntos la más dura soledad del que nunca encaja. Una historia amarga, con una narrativa exquisita, de la que resulta imposible despegarse. Apuesto que lo termina en dos días.De: Ricardo PeiranoPara: Miguel ArreguiMapa de un engaño , de Álvaro Diez de MedinaA Miguel Arregui le recomiendo Mapa de un Engaño de Álvaro Diez de Medina. De una casualidad (una conversación con Amodio Pérez para confirmar algunos datos sobre otro libro que pensaba escribir sobre el secuestro del embajador británico en Uruguay Sir Geoffrey Jackson) resucita el famoso "libro de Amodio". Contrastando con lupa hechos y dichos, reconstruye con una enorme documentación la trama de los últimos días de la lucha de los tupamaros y desmonta mitos construidos sobre traidores y leales en los años del plomo de 1970 a 1972. Un libro de un enorme rigor histórico y vital para quien quiera entender ese período dramático de la historia del Uruguay.De: Gonzalo FerreiraPara: Valentín TrujilloLa uruguaya , de Pedro MairalMe tiraron con una de las más difíciles: recomendarle no solo a un gran lector sino también a uno de los 39 mejores escritores de ficción de la región menores de 40 años. Pero acá me tiro al agua y espero tu devolución, Valentín. Una de las mejores cosas que leí este año fue La uruguaya de Pedro Mairal. Es una novela corta e ideal para que la leas en poco más que un viaje de ida y vuelta a Maldonado. Además de tener una historia atrapante, Mairal describe casi como un experto lugares de Montevideo, le hace adjetivar a la uruguaya con un "salado" y le permite al personaje comer un alfajor de las Sierras de Minas. Mejor imposible.De: Emanuel BremermannPara: Paula ScorzaEl hermano mayor , de Daniel MellaLa muerte de un ser querido puede motivar y generar múltiples resonancias en una persona. Para Daniel Mella, la muerte de su hermano menor fue un catalizador que le permitió explorar a sus padres, detenerse en su relación con sus hijos, abordar una vida que lo mantuvo entre letras, músicas y surf, pero también que lo hizo volver a escribir después de algunos años de inactividad. Leer El hermano mayor , ese libro que marcó su regreso en 2016 y que tantas loas generó sobre su nombre, es adentrarse en una historia profundamente conmovedora, cercana, familiar y a veces entre graciosa y dolorosa. Leer El hermano mayor es estar dispuesto a recibir y sentir los mismos golpes que recibió el autor en los días posteriores a la muerte de su hermano, pero que de alguna manera componen esa maravillosa experiencia que es la vida.De: Nicolás TabárezPara:Mariana CastiñeirasLas chicas , de Emma Cline¿A quién no le gustan los asesinos seriales y los criminales célebres? Tal vez es porque nunca llegamos a entenderlos, y eso nos obsesiona. En Las chicas está Russell Hadrick, una versión ficticia de Charles Manson, y el libro nos muestra cómo operan estos personajes. La presión psicológica, psíquica y sexual que ejercen sobre sus seguidores. Evie es uno de ellos. Tiene 14 años, sus padres la tienen abandonada y se deja convencer por tres jóvenes hippies de sumarse a un grupo que acaba destrozándola. Más allá de asesinatos, cultos y el retrato de la California de 1969, este es un libro sobre esa maravilla horrorosa que es la adolescencia, sobre la amistad, el poder y el amor. Es oscura, es trágica y también sutil. No es perfecta, pero atrapa. ¿No me crees? Que lo diga Lena Dunham: "Este libro te rompe el corazón y te vuela la cabeza".De: Pía SuperviellePara: Martín TocarLas cosas que perdimos en el fuego , de Mariana EnriquezA Mariana Enríquez -o, al menos, a sus cuentos- se los puede entender en esta frase: "Si un texto no me causa pudor, si no me da cierta vergüenza que alguien lo lea porque hay cosas muy íntimas, es un texto que no me conforma". Enríquez -argentina, periodista, 44 años, traducida a una decena de idiomas- es una autora para corazones temerarios. En Las cosas que perdimos en el fuego vuelve (ya lo había hecho en el soberbio Los peligros de fumar en la cama ) a escribir cuentos de terror pero sin ahondar demasiado en el mundo de lo sobrenatural. Lectura para deglutir y no saciarse jamás. Perfecta para aquellos que les huyen a las novelas edificantes y que entendieron, de alguna manera, que la vida no siempre es tan luminosa.De: Miguel ArreguiPara: Nelson FernándezLa luz que no puedes ver , de Anthony DoerrQuedé muy impresionado con La luz que no puedes ver , una muy buena novela histórica del estadounidense Anthony Doerr. Transcurre en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, desde las planicies rusas a las costas de Francia, y abunda en suspenso. Lo más importante -para mi gusto- es que la trama resulta convincente y la redacción es a la vez clara, elegante y poética. El autor ganó el premio Pulitzer de Ficción 2015 con esa novela. Ahora leo su libro de viaje y memorias Un año en Roma .De: Ignacio ChansPara: Emanuel BremermannOpen , de Andre AgassiOpen , la autobiografía del tenista Andre Agassi, es lo mejor que leí en el año, y va mucho más allá del deporte. Es la historia de una persona atormentada por su talento. Que odió el tenis toda su vida, sin exageración, desde que su padre, con cinco años, lo obligaba a devolver cientos de pelotas cada tarde en el fondo de su casa. Es la historia de un talentoso paralizado por el miedo: el miedo de enfrentar a su padre, el miedo de dejar de hacer lo único que para lo que sabía que era bueno, el miedo a cambiar la vida que su familia, sus entrenadores, sus sponsors, habían escrito para él. Open es la historia del profundo conflicto personal de Agassi, que nunca termina de irse. J.R. Moeringher, periodista del New York Times, es el ghostwriter que está detrás de esta maravilla, que interpela al lector a preguntarse cuánto de su vida está escrita por otros.De: Valentín TrujilloPara: Gonzalo FerreiraCon los días contados , de Claudio PaolilloPorque además de ser una crónica muy bien narrada y documentada, es una herramienta fundamental para cualquier analista político uruguayo del presente que pretenda entender las motivaciones y conductas que tuvo en la crisis del 2002 la mayor parte de la clase política nacional. Al mismo tiempo, permite calibrar los virajes políticos e ideológicos que han tenido los partidos en el poder y en la oposición, la forma en que se perfilaron y proyectan en este comienzo del siglo XXI.De: Nelson FernándezPara: Claudio RomanoffEl truco , de Emanuel BergmannUn origen en una de las ciudades más lindas del mundo, Praga. Un viejo que ha perdido la ilusión, un niño que es usina de esperanzas y que hurga entre recuerdos y trastos. Un origen en una de las ciudades más lindas del mundo, Praga. Un viejo que ha perdido la ilusión, un niño que es usina de esperanzas y que hurga entre recuerdos y trastos. Un mago retirado que entrevera recuerdos de amor y tragedia frente a un niño ilusionado con cambiar el rumbo de las peripecias familiares. La magia que los une en una historia con chispazos divertidos, pero con dramas presentes. Los críticos le han encontrado aristas de Dickens y de Auster, lo que da otro impulso a su lectura.