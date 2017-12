/ Compartir esta noticia SEGUIR ENRIQUE ARRILLAGA Introduzca el texto aquí Handball en Tacuarembó. Foto: FUH. Un sueño que se persiguió durante varios años tuvo su concreción. La Federación Uruguaya de Handball (FUH) se expandió al interior del país y lo hizo con un particular éxito.Es que un proyecto que tenía como objetivo llevar este deporte a diferentes departamentos fue muy bien recibido en cada ciudad del interior gracias al apoyo de las intendencias y de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) a través del "Fondo Celeste", un concurso que destina dinero a diferentes planes de desarrollo en disciplinas deportivas."Hace años teníamos la idea pero por motivos económicos no la podíamos llevar a cabo. A pesar de eso, en 2015 decidimos largarnos por las nuestras y empezamos a hacer una recorrida por todo el Uruguay con el objetivo de hacer del handball un deporte nacional", le contó a Ovación Eduardo Spangenberg, presidente de la FUH desde 2011.Eduardo Spangenberg El proyecto "Lo primero que hicimos fue encarar una etapa de capacitación y para eso llevamos profesores y técnicos de las selecciones uruguayas a los diferentes departamentos en los que veíamos que teníamos reciprocidad para llevar adelante esta idea. Así fue que empezamos y hoy estamos muy contentos". Descentralizar la actividad de Montevideo, el principal polo de esta disciplina era el plan de la FUH y las respuestas fueron inmediatas. Primero encontraron una predisposición más que importante en las intendencias y luego contaron el "Fondo Celeste" que les otorgó un millón de pesos en 2016 y otro en 2017 ya que en ambas oportunidades la federación salió sorteada. "A partir de 2018 seguramente cambie el criterio y veremos cómo podemos lograr esos fondos", explicó Spangenberg.Lo cierto es que en 2016 la FUH se tiró al agua, notó un gran entusiasmo y todo comenzó su curso. "Nos recibieron notable en cada departamento y hasta sorprendidos porque desde Montevideo fuimos al interior, algo que no siempre pasa", contó Joaquín Goyoaga, directivo de la FUH.El año pasado se lanzó la Liga del Norte con Salto, Tacuarembó y Rivera en ambas ramas de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19. El 2017 marcó el inicio de la Liga del Este con Lavalleja, Rocha, San Carlos y Maldonado, y para el próximo año se vendrá la Liga del Centro con Soriano, Flores, Florida , Durazno y posiblemente Colonia."Sin la ayuda económica de la SND y las intendencias el proyecto es inviable. Por ahora vamos muy bien y estamos sorprendidos con la respuesta que hemos tenido en cada departamento", remarcó Spangenberg.El handball se animó a crecer y lo está haciendo a pasos agigantados en el interior. El objetivo a largo plazo es crear un Federal Nacional con presencia en todo el Uruguay. Y es posible.Gustavo Modernell, Joaquín Goyoaga y Eduardo Spangenberg. Foto: Darwin Borrelli. La selección es la más beneficiada El proyecto que apunta al crecimiento del handball en todo el territorio nacional con clubes nuevos afiliados a la Federación Uruguaya de Handball (FUH) y ligas de desarrollo para luego conformar un gran torneo, beneficiará a las selecciones. "Con torneos en las categorías menores las selecciones son las que más se van a beneficiar a futuro, pero lo mejor es que ya hay jugadores que fueron reclutados para algunas selecciones uruguayas y eso es muy bueno para el deporte porque necesitamos expandirlo", le contó a Ovación Joaquín Goyoaga, directivo de la FHU. En el proyecto que ya lleva más de dos años en marcha están implicados más de 300 profesores y entrenadores, participaron más de 200 jugadores, se afiliaron cinco clubes a la FUH y se crearon tres ligas regionales.2 Millones de pesos Fue el apoyo que recibió entre 2016 y 2017 la Federación Uruguaya de Handball (FUH) por parte del "Fondo Celeste", el programa de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) para el desarrollo de diferentes proyectos deportivos.5 Clubes del interior Se afiliaron a la Federación Uruguaya de Handball (FUH) en medio del crecimiento del proyecto de expansión de las actividades y pasarán a tener voz y voto dentro del organismo.3 Ligas Regionales Se crearon entre 2016 y 2017 para fomentar la actividad del handball en varios departamentos del Uruguay. Para 2018 está previsto que se instale una más que será la del Centro con Soriano, Flores, Florida , Durazno y posiblemente Colonia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi