Sebastián Abreu fue dado como jugador oficial del Audax Italiano y, por los datos obtenidos hasta el momento, daban al minuano como el jugador con más clubes de la historia del fútbol superando el récord de Lutz Pfannenstiel. Sin embargo, el alemán fue consultado al respecto y dejó la duda en el aire."Hay dos jugadores ingleses que tienen 29 camisetas diferentes", aseguró Pfannenstiel luego de comentar que "nunca dije que tengo un récord sobre la cantidad de clubes. Sí, jugué en 25, pero nunca dije que fuera una marca. Sólo tengo una marca: jugar en 6 confederaciones diferentes. Me sorprendió cuando el año pasado decían que Abreu intentaba alcanzarme".A los que se refiere el arquero en sus declaraciones al periódico chileno La Cuarta es a Trevor Benjamin y John Burridge, delantero y arquero, respectivamente, que militaron en clubes de distintas categorías del fútbol inglés. Pero hay una gran diferencia con el "Loco": los ingleses jugaron en al menos seis clubes no profesionales, ya sea en divisiones de la Federación inglesa o escocesa o también en equipos de ligas regionales. Al tener en cuenta solo los equipos profesionales, Benjamin contaría con 17 y Burridge con 22 camisetas. Por su parte, Abreu siempre jugó en ligas profesionales ya sea en Primera División (la mayor parte), Segunda (en Real Sociedad, Central Español y Puerto Montt) o Cuarta (Bangu), sin tener en cuenta la participación del minuano con la camiseta celeste."A mí me gusta Abreu como jugador. Sin embargo, tengo un sincero mensaje para Sebastián: los dos estamos locos. Otra cosa, si quiere batir el récord de la mayor cantidad de clubes, entonces tiene que perseguir a los dos tipos ingleses que nos llevan mucha ventaja. A Abreu le faltan cuatro clubes. Y si quiere romper mi récord, debe jugar al menos 10 años más", finalizó el alemán Pfannanstiel.El "Loco" Abreu a sus 41 años iniciará su vigésimo sexta etapa en una nueva institución, buscando seguir rompiendo récords y sumando participaciones, goles y camisetas a su rica historia dentro del fútbol mundial.