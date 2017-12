/ El premio mayor de la Lotería uruguaya será repartido entre 125 familias. El número ganador, el 7203, fue adquirido por una vecina de la subagencia 41, ubicada en Córcega y Mariano Uriarte, para realizar un colectivo con sus compañeros de trabajo. Estos compraron el entero por lo que ganaron $ 130 millones.Si bien cada participante pudo ingresar al colectivo con distintos montos, un reparto equitativo le daría un poco más de $ 1 millón (poco menos de US$ 35 mil) a cada familia."Hoy a las 8:30 de la mañana me llamó un señor para decirme que su esposa, que es vecina, fue quien compró el número con sus compañeros de trabajo. Me deja más que contento saber que se va a repartir entre 125 familias. Para algunos puede ser un salvavidas", dijo a El Observador el encargado de la subagencia, Edgardo Cristiani.LEA TAMBIÉN: Gordo de fin de año: el número ganador fue el 7.203Cristiani había recibido un llamado de la prensa en la noche del viernes preguntando si ahí se había vendido el premio mayor y pensó que era una broma de algún amigo.Este mismo local vendió el Gordo de Fin de Año en 2009. Consultado si los premios atraen a más apostadores, Cristiani explicó que "eso es para los más cabalistas" porque, por lo general, los jugadores "acostumbran a comprar siempre el mismo número".El segundo premio de $ 8 millones se lo llevó el 7.612, número que se vendió en la ciudad de Melo. Mientras que el tercer premio de $ 3 millones fue para el 27.932. Los números 34.580 y 18.717 se llevaron $ 1,5 millones cada uno.El valor del entero era de $ 11 mil.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi