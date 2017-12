/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Foto: Archivo Este domingo 31 de diciembre las frecuencias de ómnibus en Montevideo comenzarán a mermar a partir de las 18:29 horas y las últimas salidas están programadas para las 19:29 horas, según informó la Intendencia de Montevideo.En tanto, el lunes 1° de enero no habrá servicio por conmemorarse el Día de los Trabajadores del Transporte. Los ómnibus volverán a circular el 2 de enero con las primeras frecuencias nocturnas. Para más detalles de horarios se puede consultar línea por línea en la web de la comuna.Osvaldo Torres, jefe de la Torre de Control de Tres Cruces, dijo a El País que el 31 de diciembre a partir de las 18 horas los servicios comenzarán a decrecer, pero las últimas salidas dependen de cada empresa. Algunas líneas que van al Este, por ejemplo, salen por última vez alrededor de las 19.30 horas, mientras que otras que van hacia ruta 5 lo harán sobre las 22 horas.Para conocer las salidas línea por línea se emitió un comunicado con los detalles.Horarios especiales de transporte desde Tres Cruces by ElPaisUy on ScribdLas salidas de los coches de Copsa también irán mermando en la tarde del domingo y la empresa recordó que a partir del 2 de enero, cuando se retomen los servicios normalmente, comenzará a regir el horario de verano, que puede consultarse haciendo click aquí .También hay que tener en cuenta que a partir del 1° de enero subirá el precio del boleto c omún a $ 36 para quienes lo paguen en efectivo y no utilicen la tarjeta del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).Así lo anunció el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. El aumento será de $3, ya que actualmente quienes no tienen la tarjeta abonan $33 el boleto común.Para los usuarios de la tarjeta el precio del boleto común o de una hora se mantendrá en $29.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi