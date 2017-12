/ Compartir esta noticia SEGUIR MARCELO GALLARDO Introduzca el texto aquí Foto: Ricardo Figueredo "No queremos un Cromañón en Punta del Este", dijo un jerarca de la Intendencia de Maldonado a El País. Las autoridades departamentales extremarán todas las medidas de seguridad para evitar que las denominadas fiestas "truchas" o "secretas" se lleven a cabo en la madrugada del 1º de enero.Hay organizaciones ilegales que vienen colocando entradas en internet a valores que superan los US$ 100, también ofrecen entradas exclusivas para el área VIP por US$ 4.000. Se estima que podrían convocar a más de 2.000 personas.Los servicios de seguridad y salubridad han encendido las alarmas ante el riesgo que generan esos eventos que no cuentan con las habilitaciones.Ayer la comuna resolvió publicar la nómina de fiestas que cuentan con su autorización. Hasta el momento, se sabe que habrá 14 eventos que tendrán lugar en la primera madrugada del año. Uno de ellos, una fiesta que se desarrollaría en Piedras del Chileno no cuenta con la habilitación correspondiente y no está autorizada.En tanto, una fiesta de electrónica, que tendría lugar en una chacra de la Ruta 104 y un evento en el Parador Hotel Mantra están pendientes de autorización, a la espera de ampliación documental.Cuentan con habilitación las fiestas que tendrán lugar en Ovo Beach, Club Playa Manantiales, Los Caracoles (una el día 30 y otra el 31), Restaurante "Lo de Tere", las "Fiestas Reveillon" que se ubicarán en Playa Mansa y Playa Brava (30 y 31), Parador Manantiales y Sociedad Criolla El Ceibo. También se autorizó dos eventos privados de la chacra Isla del Tesoro en La Barra y la chacra Yellow Rose de camino Eguzquiza.Acciones. Ayer un alguacil notificó a los propietarios de dos inmuebles ubicados al Este del arroyo Maldonado sobre la prohibición existente para realizar fiestas no habilitadas por la Intendencia de Maldonado.Uno es un predio ubicado al final de la calle "Perucho Cairo" de La Barra, ubicado a unos 500 metros al Oeste de los dos puentes ondulantes sobre el arroyo Maldonado.La otra notificación fue a los responsables de un hotel ubicado en uno de los barrios del mismo balneario de La Barra.El funcionario les entregó la resolución del juez de feria Diego González Camejo que homologó un acuerdo extrajudicial entre la firma Campo Vallador SA, organizadora de eventos, y la Intendencia.Hay fiestas que se definen como "secretas" y cada comprador de entradas será notificado con una o dos horas de antelación el lugar y la hora que se realizará la movida.En años anteriores, los participantes de una fiesta fueron citados en un lugar de La Barra donde los esperaban ómnibus para llevarlos. En otra fiesta realizada el 1º de enero pasado, el escenario VIP se vino abajo.El director general de higiene, Jorge Píriz, adelantó que inspectores de la repartición a su cargo efectuarán este sábado una serie de inspecciones en lugares donde eventualmente puedan realizarse las fiestas.Ayer tuvo lugar en la Intendencia de Maldonado una reunión de coordinación de las instituciones estatales vinculadas al caso. Participaron el jefe de Policía, Erode Ruiz; el jefe de Bomberos, Mauricio Souza, y directores de la Intendencia.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi