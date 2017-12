/ Orquesta Juvenil Como ya es tradición, la Orquesta Juvenil del Sodre, realiza cada 30 de diciembre una Gala para celebrar la llegada del nuevo año. Esta vez presenta La Juvenil de película. Este concierto propone diferentes temáticas cada año, recorriendo desde grandes obras del repertorio sinfónico a ritmos populares como la salsa, combinando música, baile y canto.El repertorio en esta oportunidad se centrará en música de películas, en un espectáculo que se propone revivir algunos de los temas más emblemáticos de las composiciones del séptimo arte. La función será este sábado en el Auditorio Nacional del Sodre (Andes y Mercedes, Montevideo) a la hora 20. Las entradas están en Tickantel con precios que van de $ 90 a $ 240.Festival de Jazz en Punta del Este El tradicional Festival Internacional de Jazz de Punta del Este se mantiene como uno de los eventos icónicos de cada temporada desde 1996. Francisco Yobino es el creador, productor y director general del festival, y el emblemático músico cubano Paquito D´Rivera el director musical.Como los años anteriores, el festival convoca a grandes talentos en piano, saxo, bajo, trompeta y batería del circuito internacional con Nueva York como epicentro. Será en la Finca El Sosiego en Punta Ballena del jueves al domingo 7. Las entradas cuestan US$ 100 por noche y hay tres conciertos por jornada que comienzan puntualmente a la hora 20. Por información y entradas [email protected] y 099 905 748.Claudio Taddei El músico uruguayo Claudio Taddei llegó desde Suiza para presentar su faceta de artista visual en el Museo Torres García (Sarandí 683, Montevideo). La muestra se llama CrHomoSónica, la cual acompañará con presentaciones en vivo tanto en Montevideo como el interior. Las obras están exhibidas en la Sala 4 del museo con la curaduría de la museóloga Jimena Perera Díaz.Las piezas llegaron desde Suiza, de colecciones privadas y del acervo del artista. Estas reúnen las técnicas mixtas sobre lienzos, papel de lija y cartón. Y la muestra busca representar los períodos más significativos del trabajo del artista. La exposición abre de 10 a 17.45 de lunes a sábados. La entrada es de $ 120 extranjeros y $ 60 para uruguayos.StravaganzaStravaganza Water in Art -creado por el bailarín y coreógrafo argentino Flavio Mendoza- trajo el estilo de las superproducciones de Las Vegas al Río de la Plata y por primera vez estrenó en Enjoy Punta del Este donde estará toda la temporada. El show presenta a más de 30 bailarines y figuras uruguayas como Maxi de la Cruz, Claudia Fernández y Abigail Pereira. Las funciones van de miércoles a lunes (salvo este domingo). Entradas en Red UTS entre US$ 34 y US$ 132.Jaque Mate Un famoso escritor es hallado asesinado en su casa. Para descubrir al culpable se reúnen un sacerdote, amigo y confesor del escritor, y una detective, que llega a la casa para investigar el crimen. A través de un desarrollo de acertijos y acusaciones surge un inesperado final que revela lo ocurrido. La obra de 60 minutos de duración fue escrita por Jorge E. Milone, dirigida por Daniel Romano y la protagonizan Sandra Bartolomeo y Javier Iglesias. Las funciones son los viernes a la hora 21 en el Castillo Pittamiglio (Rambla Gandhi 633). Las entradas se venden en boletería y cuestan $ 300.En el Museo Figari El Premio Figari distingue la trayectoria de los artistas plásticos y visuales del Uruguay desde 1995. Su prestigioso jurado reconoció este año al artista Daniel Gallo. Según dice el fallo del jurado, Gallo desarrolló "un lenguaje propio vinculado al ensamblaje de maderas y otros objetos". Sus obras están expuestas en la segunda planta del Museo Figari (Juan Carlos Gómez 1427, Montevideo), abierto de martes a viernes de 13 a 18 horas y sábados de 10 a 14. Estará hasta marzo y la entrada es gratuita.Herencia misionera en Uruguay Después de girar por los museos del Vaticano, Hamburgo, Valencia, Alicante y San Petersburgo, la muestra Uruguay en guaraní llegó a Montevideo y se exhibe en el segundo piso del Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI). Consiste en más de cien piezas recolectadas en todo el país durante 25 años por la arqueóloga Carmen Curbelo y su equipo, desde el Programa de Rescate de la Identidad Indígena Misionera (Propim) de la Universidad de la República. Esa investigación relevó todas las imágenes de origen misionero jesuita que quedaban en Uruguay que actualmente pertenecen a colegios, iglesias y particulares.La curaduría es de Luis Bergatta y se trata de la primera exposición de arqueología uruguaya que salió al mundo. El MAPI (25 de Mayo 279 entre Colón y Pérez Castellano, Montevideo) se puede visitar de lunes a sábado de 10:30 a 18 horas con entradas a $ 50 para los uruguayos y $ 100 para extranjeros.Cine: La rueda de la maravilla La rueda de la maravillaUn nuevo drama de Woody Allen está ambientado en Coney Island (Nueva York). Una moza amargada (Kate Winslet), exactriz, está casada con el operador de la rueda gigante del parque (Jim Belushi). La hija de él (Juno Temple) regresa escapando de un esposo mafioso y buscando una nueva oportunidad. Quien relata la historia es un guardavidas ( Justin Timberlake ). Se estrena el jueves en cines.