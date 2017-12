/ Por Blasina y Asociados, especial para El ObservadorLas proyecciones del principal banco de inversión sobre las materias primas en 2018 marcan mayor optimismo para metales y energía que para los activos agrícolas. Bien abastecido, el mercado de granos necesita que haya alguna restricción significativa de la oferta para salirse del actual nivel de precios.El banco de inversión Goldman Sachs, uno de los más influyentes en el análisis de materias primas, consideró que el conjunto de commodities agrícolas anotarían su cuarto descenso consecutivo en 2018, a diferencia de lo que sucederá con otros activos.Goldman prevé que la inversión en el global de commodities -medido por el índice S&P GSCI-tendrá un retorno positivo de 7,5% en 2018 contra 1,6% con el que cerraría este año. Los activos energético serán los más atractivos con un retorno proyectado de 12,4% el año que viene. En tanto, las materias primas agrícolas tendrán una rentabilidad negativa de 0,9% en 2018.Para la soja, Goldman Sachs prevé un valor promedio para los próximos 12 meses de US$ 9,80 por bushel (US$ 360,1 por tonelada), lo que está en línea con la curva de futuros de la oleaginosa en Chicago. Para el banco, hay que pensar ahora en una nueva relación de precios entre la soja y maíz a la hora de analizar las decisiones de área de los productores.Según Goldman, el nuevo ratio normal sería de un valor de la soja 2,8 veces superior a la del maíz, frente a la relación histórica de 2,5 veces. Es así que con un ratio superior a 2,8 sería más atractivo plantar soja y a la inversa. Los analistas destacaron que con una economía mundial en crecimiento será mayor la demanda por la soja que por el maíz.Para el cereal, prevén un escenario "chato" para tres, seis y 12 meses, con un valor sobre US$ 3,50 por bushel (US$ 137,8 por tonelada). Si bien es un precio alineado con los actuales, está por debajo de lo que marcan los futuros de maíz para el último tramo de 2018. Fuerza Holanda Si se quiere tener una visión más positiva del mercado hay que tomar las proyecciones del banco holandés ABN AMRO, que es claramente más optimista que Goldman Sachs.Para los analistas del banco holandés, las cosechas en 2018 serán menores, a lo que se sumará una demanda firme.Para la soja, ABN manejó un valor para fines de 2018 de US$ 10,50 por bushel (US$ 385,8 por tonelada). Se trata de un valor que está por encima de lo que marca actualmente la curva de futuros en Chicago. Por otra parte, los analistas del banco holandés también fueron positivos para las perspectivas de los cereales.Además de una producción menor a la del año 2017, "los granos se beneficiarán de la continuidad de la demanda de la industria de raciones en China ", aseguraron los analistas del ABN AMRO. Al mismo tiempo, para el maíz se proyectó un valor sobre fines del año que viene que estará sobre US$ 4 por bushel (US$ 157,5 por tonelada).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi