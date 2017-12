/ El mar de gente que se reunió en la tarde del 8 de marzo de 2017 para reclamar por los derechos de la mujer , transmitió una señal fuerte y clara. El feminismo en el país ganó terreno este año, y detrás de ese movimiento más o menos organizado hay figuras clave a tener en cuenta.¿Quién está detrás de esas organizaciones? ¿A qué se dedican? ¿Qué piensan? ¿Por qué se involucran?Desde sectores políticos y parlamentarios, hasta organizaciones sindicales y sociales, aunque podrían mencionarse más, se destacan seis mujer es cuya influencia en el feminismo uruguayo es indudable.En los partidos políticos, por visibilidad y acceso a los lugares de poder, parece más fácil identificar a quienes se calzaron el traje de líderes en la lucha por los derechos de la mujer . Mónica Xavier (Frente Amplio), Beatriz Argimón (Partido Nacional) y Patricia Soria (Partido Colorado) son, en cada uno de sus colectividades, ejemplos de conductoras feministas.Lea también: Feminismo, la palabra del año según el diccionario Merriam-WebsterDesde que entró al Parlamento, Xavier se transformó en abanderada de la causa feminista. Su currículum de legisladora da cuenta de participaciones en debates, seminarios y reuniones de todo tipo y color con la causa de la mujer , tanto en Uruguay como en todo el mundo. Fue miembro informante de proyecto de ley sobre aborto, parte fundamental de las reivindicaciones feministas desde siempre.A Argimón le toca pelear en la interna de un partido político fundacional, con concepciones menos abiertas a la causa feminista. Fue, junto a otras colegas, fundadora de la bancada bicameral femenina a inicios de este siglo. Se trata de un grupo que pretende desde sus inicios coordinar acciones para que ciertas iniciativas legislativas tengan más empuje, y también reclamar por la participación de las mujer es en los cargos políticos.Soria, finalmente, es una dirigente social y política menor de 30 años que, comprometida con un partido en crisis, como el colorado, se abrió camino con la bandera del feminismo colgada al hombro. A punto de recibirse de politóloga, ejerce cargos sobre género en su colectividad política adonde llegó para intentar cambiar lo que a su juicio está mal. 300 mil personas se estima que participaron en la manifestación por 18 de Julio por el día internacional de la mujer , el pasado 8 de marzo. "Estamos en un momento importante, porque la violencia de género siempre existió. Ahora cambió porque se considera un tema público. De todas formas hace falta voluntad política y eso exige presupuesto, y sin presupuesto es imposible", dijo Soria a El Observador.En el plano social hay dos organizaciones que están al frente de las movilizaciones. Se trata de la Coordinadora de Feminismo del Uruguay, donde la licencia da en trabajo social Andrea Tuana es la cara más visible. Luego está el colectivo Mujeres de Negro, un colectivo internacional de mujer es que promueve la solildaridad entre mujer es, y donde Jenny Escobar juega un rol protagónico.En el PIT-CNT, la responsable de la secretaría de Género y Equidad es Milagro Pau. Esta dirigente del sindicato de bancarios (AEBU) tiene una larguísima trayectoria de lucha feminista, que surge cuando ingresó a trabajar y se dio cuenta de las desigualdades.Lea también: Los gatos del feminismo radical y sus cretinos útiles"Para mi una de las cosas más importantes para ayudar a las compañeras, y también a los compañeros, para que puedan sentirse dignas de ellas mismas, es formarlas e informarlas. Es fundamental siempre un dicho: 'si no conoces tus derechos, no podes defenderlos'", dijo Pau. La dirigente sindical informó que durante el 2017 asistieron con la secretaría de Género de la central sindical a 17 talleres de información en distintos puntos del país, y para el año nuevo ya recibieron varios pedidos."Ser feminista es defender tu derecho como mujer , nada más. Si no sos feminista, no sos mujer . Ninguna mujer puede decir que no es feminista, después definirá ella hasta dónde va de acuerdo a sus ideologías", comentó la sindicalista.Líderes del feminismo en Uruguay Milagro Pau milagro pau PIT-CNT Es la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. También está al frente de la comisión de género de AEBU, el sindicato de bancarios, el cual integra desde los 18 años.Andrea Tuana Andrea Tuana Coordinadora de Feminismo del Uruguay Magíster en Género y Políticas Públicas Integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Sexual y Doméstica, y directora de la organización El Paso.Jenny Es cobar jenny escobar Mujeres de Negro Fundadora y presidenta del colectivo Mujeres de Negro Desde 2006 está al frente del colectivo Mujeres de Negro Uruguay, organización que lucha contra la violencia de género y que el primer jueves de cada mes se manifiesta en silencio por las muertes de mujer es.Mónica Xavier Mónica Xavier Frente Amplio Senadora La legisladora tiene una larga trayectoria en el feminismo. Fue miembro informante de la ley de aborto en 2011. Integra la bancada bicameral femenina y participa desde el año 2000 de reuniones de mujer es parlamentarias en todo el mundo.Beatriz Argimón Beatriz Argimón Partido Nacional Legisladora suplente Fundadora de la Red de Mujeres Políticas y la bancada bicameral femenina, que funciona desde el año 2000 en el parlamento uruguayo. Es una de las legisladoras nacionalistas con más visibilidad en la lucha feminista.Patricia Soria soria.jpg Partido Colorado Estudia Ciencia Política Es prosecretaria de Género y Diversidad de la departamental de Montevideo del Partido Colorado. Trabaja como consultora en temas de género y le falta entregar y defender la tesis para ser politóloga.