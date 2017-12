/ Este miércoles se aprobó por unanimidad en el Senado el proyecto de ley que simplifica la importación de insumos para procesos de prototipado o pequeñas series de producción para la industria electrónica y robótica, eliminando tasas y tributosLa iniciativa, promovida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través del Consejo Sectorial de Electrónica y Robótica, busca fomentar estos sectores de la industria, tanto en la producción como en la actividad académica.Para la importación de estos insumos, la ley establece que no se requerirá la "intervención preceptiva del despachante de aduana", además de crearse un registro de personas físicas y jurídicas beneficiarias del régimen.La aprobación de la ley fue celebrada por la ministra de Industria, Carolina Cosse , a través de su cuenta de Twitter, en donde también destacó este hecho como "un avance para los proyectos de estudiantes".Embed Impulsamos Ley para el desarrollo de nuestra industria electrónica y robótica, simplifica la importación de insumos y elimina tributos. Aprobada hace dos dias por unanimidad en el Senado !!! Excelente noticia. Hay q seguir. pic.twitter.com/bSNP6xm3Ao- Carolina Cosse (@CosseCarolina) 28 de diciembre de 2017En la inauguración de Sinergia Tech en abril del año pasado , Cosse mencionó que esta industria "es la que se quiere estimular en Uruguay", y por eso, una de las preocupaciones de la cartera era la resolución de la importación de insumos para la fabricación de prototipos.Cambio de paradigma Uno de los socios fundadores de Sinergia Tech , Juan Petrissans , dijo a El Observador que esta es una excelente noticia para los que trabajan con esos insumos. "Pensábamos que Uruguay se había caído del mapa en cierto punto. Íbamos a ferias internacionales y queríamos hacer cosas similares en Uruguay pero por los costos no podíamos", indicó.La fabricación de prototipos también se utiliza en el ámbito académico, en donde se hace más difícil importar estos insumos por su costo, sin tener el respaldo de un cliente como sucede en la industria, dijo Petrissans.La importación de insumos puede costar entre US$ 14.000 y US$ 20.000 e incluso más.Para el socio de Sinergia Tech, el éxito de la nueva normativa va a depender de su implementación posterior. "No está claro de qué tipo de insumos se habla ni cuáles tasas o tributos", comentó. Agregó que en su opinión el proyecto no es específico "para que haya discrecionalidad en su aplicación".Petrissans dijo que un proyecto en robótica o electrónica sencillo para activaciones comerciales innovadoras, sistemas de control en la industria o sensores para procesos, se estima que requiere la importación de insumos que asciende entre los US$ 14.000 y US$ 20.000.Principalmente se importan sensores, motores, placas de electrónica y equipamiento, sobre todo de China , México, Austria y Alemania.Para Petrissans, el proyecto de ley aprobado implica "un cambio del paradigma productivo de Uruguay", volcándose al desarrollo de prototipos. "Implica entender hacia dónde vamos como país. Hay un cambio conceptual importante ahí, un giro moderno que da el Ministerio", puntualizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi