/ Compartir esta noticia SEGUIR silvia pérez Introduzca el texto aquí El capitán Andrés Lamas tras ganar el Apertura. Foto: Marcelo Bonjour Andrés Lamas, el capitán de Defensor Sporting, puede regresar al exterior. El "Zurdo", uno de los futbolistas violetas que terminan sus contratos mañana, tiene ofertas de más de un lugar y las está analizando junto a su representante Flavio Perchman.Si bien al capitán le gustaría seguir en el club donde se crió y del que es hincha para jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y valora el esfuerzo que está haciendo el club para retenerlo, lo más probable es que salga del país. Lo que el "Zurdo" ya ha hecho dado que jugó en Turquía, España y Ecuador.El defensa, que vistió la violeta en tres diferentes etapas de su cerrera, fue fundamental en la excelente campaña realizada por el equipo de Eduardo Acevedo. No sólo en lo futbolístico sino por su ascendencia sobre el joven plantel.Lamas jugó 31 partidos en la temporada y fue sustituido solamente una vez. Anotó dos goles, uno frente a Cerro y el otro en la histórica victoria frente a Peñarol con nueve hombres en el Campeón del Siglo.De todas maneras, como el mercado recién se está empezando a mover, Lamas y el empresario esperarán a ver qué sucede en los primeros días del año que comienza pasado mañana.Los violetas arrancarán la pretemporada el lunes 8 y hasta ese momento se ilusionan con que el "Zurdo" aparezca en el complejo Arsuaga.CONTRATOS. Con respecto a los otros futbolistas que finalizan sus vínculos con el club - Correa, Cardacio, Cabrera, Maulella y Rivero- el gerente Richard Marchelli trabaja intensamente para intentar renovarlos.Nicolás Correa, otro de los baluartes violetas en la defensa, aún no ha llegado a un acuerdo. La diferencia no es económica sino en la duración del contrato. El club le ofrece firmar por un año y el "Coto" quiere que el nuevo vínculo sea por dos temporadas.El que ya ha llegado a un acuerdo para continuar es Mathías Cardacio. Al menos ha aceptado lo que el club le ofreció.De todas maneras, el "Bochita" también puede tener posibilidades para irse al exterior, por lo que aguardará a los primeros días de enero. Incluso puede llegar a salir aunque haya firmado su nuevo contrato, lo que todavía no ha hecho porque esta de vacaciones en el este, porque tiene cláusula gatillo.la farola Desde el Parque Rodó El técnico Eduardo Acevedo aún no firmó su nuevo contrato, pero lo hará en las próximas horas.Matías Cabrera regresó ayer de sus vacaciones en Estados Unidos. Se reunirá con el gerente Richard Marchelli. En el club saben del interés de Godoy Cruz por contratarlo y de su buena oferta económica. El defensa Gonzalo Maulella es el que está más duro para renovar. Pero no tiene otras ofertas y se espera que lo haga.Tanto Nicolás Correa como Facundo Castro ampliaron sus respectivas familias durante las vacaciones. Renzo llegó para alegrar el hogar del "Coto" y Luca el de Castro.Faltan nueve días para que Defensor Sporting arranque la pretemporada. Los trabajos se alternarán entre el complejo Arsuaga y el gimnasio de 21 de Septiembre. Concentrarán seis días en un hotel cercano a la sede.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi