Ponzetto El año que termina será recordado (al menos en el mercado cambiario) como el del récord de compra de dólares del Banco Central (BCU) y una divisa que estuvo "planchada", moviéndose en una banda entre $ 28 y $ 29, que solo fue superada en momentos puntuales.En 2017 el dólar interbancario bajó 1,68% "punta a punta" (al comparar el cierre de ayer con el de fin de 2016) y se negoció en la última jornada hábil a $ 28,764 (0,05% menos que el jueves).Al público, en las pizarras del Banco República la divisa estadounidense cayó 0,98% a la compra y 1,96% a la venta (respecto al cierre de 2016), al finalizar ayer en $ 28,35 y $ 29,05 respectivamente.A su vez, la competitividad medida a través del Tipo de Cambio Real (TCR) cayó en noviembre 0,9% respecto al mes previo, luego de cinco meses de aumento ( ver aparte ).El interbancario osciló en 2017 entre un precio mínimo de $ 27,809 el 5 de mayo (el mes en que el BCU hizo las mayores compras en el mercado) y un precio máximo de $ 29,663 el 24 de octubre.Durante parte del año, ese dólar "planchado" se correspondió con lo que sucedió a nivel global. Los fondos de inversión buscaron rentabilidad en países emergentes (ya que las tasas de retorno en países desarrollados siguen en niveles bajos) y Uruguay no fue la excepción.El ingreso de capitales presionó a la baja al tipo de cambio y llevó al BCU a realizar las mayores compras de dólares en al menos 18 años (período para el cual El País dispone de esa información estadística).En 2017 el Central adquirió de forma directa e indirecta US$ 3.624 millones. El máximo anterior databa de 2010 y habían sido compras por US$ 1.185,62 millones.De hecho, el BCU destacó esto ayer tras la última reunión del año de su Comité de Política Monetaria (Copom). "Durante 2017 se observó un marcado proceso de cambio de portafolio favorable a la moneda nacional, junto a un perfil creciente de las tasas de los títulos nominales del Banco Central a lo largo del último trimestre" y justificó la compra de divisas de "más de 6% del Producto Interno Bruto" a efectos de "evitar que el cambio de portafolio resulte en presiones excesivas sobre el tipo de cambio que afecten el nivel de actividad y el empleo", señaló en el comunicado.La autoridad monetaria adquirió directamente en el mercado de cambios US$ 733,4 millones en el transcurso del año, siendo US$ 295,1 millones el monto máximo mensual (en mayo).Además, utilizó una vía indirecta por la que compró US$ 2.890,6 millones en 10 meses del año. Allí el BCU actuó como si fuera una "aspiradora", evitando que esos dólares pasaran por el mercado de cambio. La modalidad consistía en aceptar que los títulos de deuda que emite en pesos se pudieran pagar con la moneda estadounidense. Eso quitaba dólares del mercado y por ende daba sostén a su cotización.Pero el Central apagó la "aspiradora" sobre fin de octubre. Al quitarse, el inversor que tiene dólares pero quiere comprar títulos en moneda nacional debe pasar por el mercado cambiario y vender los dólares para hacerse de pesos lo que hace bajar su cotización.Cuando la opción dejó de estar, el dólar venía en carrera ascendente (había marcado el valor máximo del año el 24 de octubre), sin embargo a fines de noviembre y ya en diciembre empezó a perder fuerza.De hecho, el tipo de cambio cerró diciembre por segundo mes consecutivo a la baja, con una caída "punta a punta" de 0,7%. Durante las 20 sesiones de operativa hubo 11 días en los cuales el dólar descendió, y ocho en los que finalizó al alza.El valor medio del billete verde durante el mes fue de $ 28,847, con un descenso de 1,22% respecto al mes de noviembre (cuando había caído 0,5% frente a octubre).El Central, que no compraba directamente en el mercado desde agosto, volvió a adquirir divisas en diciembre con un total de US$ 278,1 millones en las ocho sesiones de operativa en las cuales "salió" a darle sostén a la moneda estadounidense.Durante el mes de diciembre, a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 1.633 transacciones por un monto equivalente a US$ 735,47 millones, cifra significativamente superior a los US$ 505,58 millones transados en el mes de noviembre.Mundo. A nivel global, el dólar empezó 2017 en un punto alto, con el índice que lo compara frente a seis grandes monedas en su nivel máximo en 14 años por la esperanza de que el entonces recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump , implementara medidas pro crecimiento y pro inflación.Sin embargo, el billete verde se ha depreciado por dudas sobre la capacidad de Trump para conseguir la aprobación de esas políticas.Así el índice dólar -que lo compara frente al euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense y la corona sueca- cerró el año en 92,08, un mínimo desde el 22 de septiembre. En el año se hundió un 9,8%, su mayor pérdida anual 2003. CON INFORMACIÓN DE REUTERSBCU ve más demanda de dinero y cambia pauta. El Comité de Política Monetaria del BCU "evaluó que, si bien la inflación continúa dentro" de la meta (3% a 7%) "es necesario mantener la instancia contractiva de la política monetaria a efectos de consolidar este logro, en particular actuando a través del canal de las expectativas". Como hay un "proceso de remonetización de la economía" y subió la demanda de dinero, el BCU decidió fijar como pauta de crecimiento interanual de la oferta de dinero para el primer trimestre de 2018 un rango entre 14% y 16%.La competitividad cae en noviembre frente al mes previo La competitividad de los productos uruguayos bajó en noviembre 0,88% respecto a octubre, luego de cinco meses consecutivos de incremento, según los datos del Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) publicados ayer por el Banco Central (BCU). A nivel interanual, es decir al comparar noviembre frente al mismo mes de 2016, el índice aumentó por tercer mes consecutivo (+1,9% en este caso).La pérdida de competitividad de noviembre frente a octubre se explica principalmente por una baja del TCR respecto a los socios comerciales regionales, (de -1,29%) mientras que frente a los socios extrarregionales la pérdida fue menor (-0,31%).En particular, la competitividad cayó frente a Brasil ya que el TCR disminuyó -2,61% (el mes previo lo había hecho un -0,33%) mientras que se ganó competitividad respecto a Argentina debido a que el índice subió 0,2%.En cuanto a los socios extrarregionales, en noviembre hubo una pérdida de competitividad respecto a octubre con Italia (-1,06%), Estados Unidos (-0,83%) y en menor medida con Alemania (-0,59%), España (-0,41%), México (-0,36%) y Reino Unido (-0,17%). En cuanto a los socios extrarregionales, en noviembre hubo una pérdida de competitividad respecto a octubre con Italia (-1,06%), Estados Unidos (-0,83%) y en menor medida con Alemania (-0,59%), España (-0,41%), México (-0,36%) y Reino Unido (-0,17%). En dirección opuesta, se ganó competitividad respecto a China , frente al cual el índice se incrementó un 0,23%.En la comparación interanual, el índice de tipo de cambio real avanzó tanto frente a Argentina como frente a Brasil en tanto registró un incremento de 3,02% y de 0,89% respectivamente.Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.