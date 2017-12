/ Compartir esta noticia SEGUIR emol / gda Introduzca el texto aquí Los hermanos Barbato junto a su cuestionado logo. Foto: La Repubblica Napoli / Pantallazo En 2012 y tras realizar una investigación de mercado, Vicenzo y Giacomo Barbato se dieron cuenta de que Apple no había registrado 'Steve Jobs' como marca. De esta manera, utilizaron el nombre del fundador del gigante informático para crear su propia compañía de ropa y accesorios.Como era de esperar, Apple de inmediato puso el grito en el cielo y emprendió acciones legales en su contra.Según reveló el diario italiano La Repubblica Napoli, la empresa tecnológica argumentó que los hermanos no podían utilizar en su logo la 'J' de Jobs con una mordida en uno de sus costados, porque era demasiado similar a la imagen de Apple "Al principio teníamos un poco de miedo. Nos pareció que emprenderíamos la típica batalla de David contra Goliat. Pero sentíamos que teníamos la razón y seguimos adelante", contaron. Sin embargo, la justicia no le encontró la razón a la compañía estadounidense y dictaminó que dado que la letra 'J' no puede ser considerada como algo comestible, los hermanos Barbato no podrían ser acusados de robar el logo de Apple En consecuencia, Vicenzo y Giacomo deberían poder seguir usando su marca 'Steve Jobs'.Tras la resolución judicial, los hermanos señalaron a la prensa italiana que continuarán desarrollando productos para su empresa. Por ahora tienen pensado lanzar bolsos, camisetas, pantalones y otros accesorios de moda.Sin embargo, no descartaron aventurarse en el área de la tecnología."Estamos trabajando en una línea de dispositivos electrónicos altamente innovadores", dijeron, sin descartar la posibilidad de que a futuro los teléfonos celulares Steve Jobs se vendan en las tiendas junto a los iPhone de Apple RELACIONADAS Tim Cook ya prepara a su sucesor para ser el próximo CEO de Apple By Elisa Tuyare Tim Cook ya prepara a su sucesor para ser el próximo CEO de Apple Apple pidió perdón por el "malentendido" de los iPhone ralentizados By Mariana Malek Apple pidió perdón por el "malentendido" de los iPhone ralentizados Apple obliga a Tim Cook a viajar en avión privado y casi duplica su sueldo By Elisa Tuyare Apple obliga a Tim Cook a viajar en avión privado y casi duplica su sueldoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi