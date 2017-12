/ Compartir esta noticia SEGUIR PABLO CUPESE Introduzca el texto aquí Diego Forlán. Foto: Darwin Borrelli Estaba ilusionado de retirarme en el club del que soy hincha", manifestó Diego Forlán en una entrevista que realizó en la pasada jornada luego de que su llegada a Peñarol quedara prácticamente descartada."Terminé siendo el villano en una situación que no provoqué. Me llamó Leo (Ramos), y él me pidió después de estar un año sin jugar, obvio que voy a querer estar y más con la camiseta que quiero. También me llamaron los compañeros y Jorge (Barrera) para volver y lo quería hacer, tomé la decisión de querer hacerlo, pero después de la nada se originó una situación inentendible que no provoqué", afirmó Forlán de manera contundente y sin pelos en la lengua.Molestia. Pese a que fueron muchas las versiones que señalaron que "Cachavacha" no iba a volver a Peñarol por dinero, el propio jugador se defendió de tales acusaciones y afirmó que "nos habíamos reunido con mi hermano para manejar una estrategia de marketing para que Peñarol no tenga que poner nada, porque sé lo que está pasando y hace meses que le deben a la mayoría del plantel, al técnico, a todos. Entendía la situación del club y lo que menos quería era crear un problema más".De todas maneras, Forlán se mostró molesto con la situación que se planteó y manifestó en la entrevista que realizó al programa A fondo (1010 AM) que "no nos dimos cuenta de la mala intención de alguna gente".Y fue aún más lejos: "No me querían a mi, fue un manejo para ensuciar la imagen del presidente. Me utilizaron a mi, no la vi venir y quedé expuesto", agregó el atacante que está claro que, por el momento, no dará la vuelta tan deseada por él y por varios hinchas al club aurinegro de cara a una temporada 2018 que lo encuentra a Peñarol disputando la chance del bicampeonato y la Copa Libertadores. Esta última era la que más seducía a un Forlán que se quería tomar revancha por lo que había sido su anterior participación.Silencio. Respecto a las declaraciones de Forlán, Ovación se comunicó con varios dirigentes aurinegros y, pese a que todos atendieron, la mayoría optó por no hacer declaraciones al respecto ya que consideran que no es adecuado en este momento y piensan que lo mejor es esperar a que se calmen las aguas.De todas maneras, Ignacio Ruglio le manifestó a Ovación que "el cien por ciento del Consejo Directivo de Peñarol votó a favor de la vuelta de Forlán".Por su parte, Jorge Barrera- actual presidente de los aurinegros- afirmó que "declaraciones prefiero no hacer, pero sí hablé con él (Forlán) y vamos a ver cómo evoluciona este tema. La única manera de hallar una posible solución es esperar".Este Consejo Directivo, que asumió el miércoles, se reunió para tocar el tema de Diego Forlán así como otros tantos, tales como la continuidad de Leonardo Ramos y los contratos de los jugadores que se vencían.Opinión. Diego Forlán entiende que Barrera cometió un error "por querer hacer una política inclusiva diferente a la de Juan Pedro (Damiani)". En ese sentido fue muy sincero en sus declaraciones, porque quería aclarar qué fue lo que para él realmente pasó.El mejor jugador del Mundial 2010 agregó: "Barrera incluye a los demás dirigentes a formar parte del manejo de los contratos. No me querían a mi, era un problema político. Varios personajes de esa reunión dijeron que a Forlán no lo quieren en Peñarol".Novela. Y así parece que se concluye una de las grandes historias del verano de 2017. Lo que comenzó siendo una vuelta prácticamente confirmada y que el excelente futbolista de 38 años iba a ser la primera alta para los aurinegros, terminó siendo una frustración para todos.Que Forlán vuelve, que Forlán no vuelve. Lo cierto es que el regreso de "Cachavacha" está muy lejano y parece que ya no tiene vuelta atrás.En su momento, el "10" dudó de su vuelta. Lo meditó con su familia y consigo mismo, escuchó a cada uno de los allegados al club que lo llamó para convencerlo y finalmente terminó aceptando algo que no se concretó y que generó distintas versiones que el propio jugador tuvo que salir a explicar cómo eran.Diego explicó el cortocircuito que se generó y fue hasta el fondo. Diego habló y sorprendió a todos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi