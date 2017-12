/ Las imágenes de un Ferrari 458 Spider estacionado en una zona de viviendas precarias de Malvín Norte se viralizó en redes sociales en los últimos días, y los comentarios sobre su relación con el narcotráfico no se hicieron esperar.El senador del partido colorado, José Amorín Batlle, por ejemplo, publicó en su cuenta de Twitter: "Varios amigos me han enviado fotos y videos sobre un Ferrari en Malvín Norte. Casi todos dan por sentado que se trata de narcotráfico. Yo no lo sé. Pero sería muy preocupante. Ratificaría cosas que se han denunciado como niños soñando ser narcos, Estado ausente o zonas liberadas".Embed Varios amigos me han enviado fotos y videos sobre una Ferrari en Malvín Norte. Casi todos dan por sentado que se trata de narcotráficoYo no lo sé. Pero sería muy preocupante. Ratificaría cosas que se han denunciado como niños soñando ser narcos, Estado ausente o zonas liberadas pic.twitter.com/dJ0PwsWGNb- José Amorín (@jgamorin) 28 de diciembre de 2017 Fuentes policiales dijeron a El Observador que están al tanto de la situación pero no quisieron confirmar si hay una investigación en curso. Asimismo, indicaron que no pertenece a nadie del barrio y que solo se encontraba en la zona en ese momento.LEA TAMBIÉN: El ejemplo del Ferrari y los "riesgos" que la nueva ley de lavado no contempla, según expertoEl Ferrari 458 Spider de color blanco e interior en cuero rojo era ofrecido por Autolíder a través de mercado libre por U$S 640.000. El modelo es de 2014 y tenía 3.000 kilómetros de uso. El dueño anterior del vehículo era el exgerente financiero de Saman, Manuel Romero, quien se fugó del país luego de estafar por US$ 30 millones a varios productores arroceros, a los cuales les ofrecía invertir en la empresa a cambio de una rentabilidad. El exgerente, que vivía en Carrasco, gastaba mucho dinero en autos de lujo y además de un Ferrari tenía un Chevrolet Corvette Stingray de US$ 230 mil, un BMW M6 de US$ 29 mil, un Mercedes SLS AMG Roadster de US$ 495.000, según informó El Espectador. Además de su actividad en Saman, Romero vendía valiosos relojes importados a clientes del hotel y casino Conrad de Punta del Este, a donde también llegaba para apostar grandes sumas de dinero.Antes de abandonar el país, logró saldar deudas con algunos acreedores, entre ellos con el dueño de Autolíder, Carlos Bustin, a quien le entregó el Ferrari blanco como forma de pago.Según supo El Observador , el auto fue comprado por un empresario extranjero. En noviembre un usuario de Instagram registró el lujoso vehículo en las calles de Buenos Aires. "La estrella del momento. La mejor combinación, blanca, spider, interior rojo y con Mercosur", escribió el usuario en referencia a la chapa uruguaya.Embed"458? La estrella del momento La mejor combinación, blanca, Spider, interior rojo y con mercosur"?"?Ferrari 458 Spider"?"Cuenta con un motor 4.5L V8."Tiene unos 570 CV."Hace el 0 a 100 en 3,2 segundos."Tiene una velocidad max. De 337 KM/H."? : @dylan.spot :Bs.As, Argentina"? #ferrari #599 #ferrari599 #458 #italia #458italia #ferrariclub #ferrariday #ferraritrack #ferrari458 #ferrari599gtb #ferrari458italia #scuderia #ipe #inotechperformanceexhaust @ipe_exhaust_official #spider #458spider #ferrari458spider @cars.video #ferrarifans #capristo #spider #argentina #luxury #ferrari458spider #buenosaires #italia #carporn #hypercarUna publicación compartida por Isma Ponce (@ponce.carspots) el Nov 9, 2017 at 4:15 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi