/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Joel Edgerton y Will Smith, dos policías en busca de una varita mágica. Foto: Difusión Netflix, el servicio de streaming que este año decidió incursionar en el cine de alto presupuesto no tuvo las críticas más elogiosas para su gran estreno, Bright , la película dirigida por David Ayer y protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton. Pese a lo anterior la película ha sido un éxito de audiencia, así lo reflejan los datos que difundió Nielsen, la compañía de software que cuantifica la audiencia del gigante de streaming.El director David Ayer respondio a las malas críticas de su película "Bright" MIRA TAMBIÉN El director David Ayer respondio a las malas críticas de su película "Bright" La empresa asegura que más de 11 millones de personas han visto Bright en los primero tres días (del 22 al 24 de diciembre) sólo en Estados Unidos, de los cuales cerca de cuatro millones de ellos tienen entre 18 y 35 años y son mayoritariamente hombres. Claramente el público objetivo de la película.Trailer de la película "Bright", protagonizada por Will Smith Teniendo en cuenta el precio de una entrada promedio al cine en Estados Unidos cuesta nueve dólares, si Bright se hubiera estrenado en cines, habría tenido una recaudación de 99 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Una cifra que se acerca al gran estreno del año, Rápidos y furiosos 8 , que se estrenó en abril.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi