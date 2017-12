/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Alexander Medina En días en los que Nacional sabe que puede perder a algunos de sus jugadores cuando recién comienza el período de pases, el técnico Alexander Medina tiene la certeza que contará con una base de referentes que se quedarán en el club, mientras aguarda lo que suceda con jugadores importantes como el capitán Diego Polenta, el mediapunta Tabaré Viudez o el goleador Rodrigo Aguirre.Esteban Conde aseguró su continuidad por dos años más y será el arquero titular de Nacional en el 2018. El "Coco", que llegó a los tricolores en julio de 2015 de la mano de Gustavo Munúa, se transformó en un referente, no sólo por sus actuaciones dentro del campo de juego sino fundamentalmente por su condición de líder.Pese a que recibió el interés de algunos equipos del exterior, el "Mama" Diego Arismendi también seguirá con los albos. Fue de los mejores exponentes de los tricolores en el 2017 y cada vez que no estuvo, su ausencia se notó.Matías Zunino, que se metió en el equipo titular rápidamente, tiene contrato vigente con Nacional mientras que Sebastián Fernández es ya un histórico del club donde llegó para el segundo semestre del 2014 y desde ese momento se metió en el equipo.Por último, Jorge Fucile es otro de los jugadores con los que Medina cuenta al igual que Alexis Rolín, que empezará la competencia como uno de los zagueros titulares. Polenta será su compañero si no es transferido.Además del tema de Viudez, del capitán y de Aguirre, en Nacional siguen de cerca las situaciones de Alfonso Espino, "Seba" Rodríguez y Agustín Rogel, todos jugadores que podrían irse.Esteban Conde El arquero, que era uno de los que vencía contrato este fin de año, arregló su continuidad para 2018 y forma parte de la columna vertebral de Nacional.Jorge Fucile Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2018 y es otro que estará en el equipo del 2018. En las últimas horas declaró que le gustaría retirarse en Nacional.Matías Zunino Llegó a los tricolores para el Torneo Clausura proveniente de Defensor Sporting. Rápidamente se metió en el equipo titular con muy buenos rendimientos. Asoma como titular.Diego Arismendi El "Mama" tuvo algún sondeo del exterior en este período de pases, pero él ya aseguró que quiere quedarse a jugar en Nacional en la próxima temporada.Sebastián Fernández "Papelito", que llegó a Nacional en el segundo semestre del 2014, es uno de los referentes que tienen los albos y factiblemente seguirá en la oncena del "Cacique" Medina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi